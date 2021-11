Tragedia de Once: Juan Pablo Schiavi recibió la libertad condicional y ahora sólo Jaime cumple su condena en prisión

El juez de ejecución penal Jorge Gorini le concedió este lunes la libertad condicional a Juan Pablo Schiavi, quien era secretario de Transporte durante la Tragedia de Once. El exfuncionario había alcanzado los dos tercios de la condena firme que recibió por estrago culposo y defraudación pública.

Desde que el peronismo volvió a la Rosada, el único ex funcionario K que no salió en libertad es Ricardo Jaime, antecesor de Schiavi en el área de Transporte y por eso también fue condenado por defraudación, en la causa Once.

“En base a los informes aunados, a las expresiones positivas de la totalidad de las áreas que conforman el Consejo Correccional, al veredicto favorable emitido por el Equipo Interdisciplinario de Ejecución Penal, a la ausencia de otros antecedentes penales condenatorios y la clara observancia de los reglamentos carcelarios por parte del condenado, es que entiendo que el pronóstico de reinserción social del interno es favorable”, sostuvo el juez Gorini.

El ex secretario de Transporte K Juan Pablo Schiavi logró la libertad condicional, está condenado por administración fraudulenta y estrago culposo por la tragedia ferroviaria de Once, a 5 años y 6 meses. Pasó menos de 3 años preso. La repuesta de la querella 👇 https://t.co/NXTtBU1A71 — Darío Albano (@albanodl) November 15, 2021

Juan Pablo Schaivi fue acusado de “estrago culposo agravado” por causar la muerte de 52 personas y lesiones en otras 789 en la tragedia de Once, ocurrida el 22 de febrero de 2012 en la terminal del ramal Sarmiento de trenes.

La querella critica que se hayan anticipado los plazos tras la reducción de la pena.

Cabe destacar que el juez Gorini había reducido los plazos de la pena del ex funcionario K tras considerar que los cursos de “Diplomatura en Escritura Creativa”, “Reparador de Refrigeradores Domésticos”, “Introducción a la Antropología Cristiana”, “Montador eléctrico”, “Forestador, práctico en Injertos” servían para reducir en 192 el cumplimiento de su pena.

La fiscalía de ejecución penal, que está a cargo de Nicolás Czizik, sostuvo en un dictamen que “se advierte que Juan Pablo Schiavi ha satisfecho dentro la progresividad un tramo mensurable y positivo, lo que permite verosímilmente vislumbrar una favorable reinserción social”.