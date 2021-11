Escrutinio definitivo: El FIT no llegó al piso en Morón y Juntos se llevará 7 de los 12 concejales que ponía en juego el HCD

El escrutinio definitivo le dio otro motivo para festejar a la coalición de Juntos en Morón, que el 14 de noviembre se alzó con un sólido triunfo sobre el Frente de Todos. El recuento realizado en La Plata arrojó que la lista ganadora sumó 86.500 votos (48.86%) lo que le permitirá llevarse 7 de los 12 concejales que ponía en juego el HCD.

El Frente de Todos se ubicó a más de 10 puntos, con 67.500 votos. El Frente de Izquierda obtuvo 14.655 sufragios, que en la sintonía fina del escrutinio lo dejó con el 8.27%, es decir a tan sólo 6 centésimas de su objetivo. La 7ma banca de Juntos es la que no pudo concretar el FIT, que en la noche del domingo 14 parecía llegar al piso de 8.33%.

En el cuarto y último lugar quedó el Frente Vamos con Vos, con 8356 votos (7.71). Las listas de Avanza Libertad (por decisión propia, impericia o falencias) y de +Valores (no superó el piso) no tuvieron candidatos para concejal. Esto redundó en un aumento del voto en blanco (récord de 11 puntos). También en el corte de boleta: Juntos y FdT tuvieron hasta cinco puntos más de votos que en la Sección Municipal que en la Diputados Nacionales.

Felicitaciones a nuestro séptimo Concejal electo Claudio Faro quien, después del contundente triunfo en Morón ante el Frente de Todos por más de 10 puntos y 19.000 votos, representará a nuestros vecinos en el Concejo Deliberante. pic.twitter.com/IRVVtpwffr — Ramiro Tagliaferro (@rctagliaferro) November 23, 2021

Con estos resultados, finalmente el HCD quedará dividido en dos grandes grupos (como ocurre en buena parte de la Provincia), pero con matices e internas.

Ugartemendía, Romina Fusco, Rolando Moretto, Marita Traverso, Francisco Mones Ruiz y Silvina Samparisi, fueron los primeros 6 concejales electos por Juntos. A los que se sumó Claudio Faro en el recuento, para desplazar al FIT.

Por el FdT ingresan 5: Leticia Guerrero, Oscar Conde, Paula Majdanski, Mariano Manoni y Daniela Burgos. No habrá terceras fuerzas a partir del 10 de diciembre. Juntos presidirá la sesión preparatoria. Pero a la hora de votar a las nuevas autoridades del HCD tendrá un problema. Dos de los cuatro concejales que se fueron del PRO y del liderazgo del exintendente Ramiro Tagliaferro tienen todavía dos años de mandato y podrían jugar jugar a favor del oficialismo. Alcanzaría con que se ausenten para que el Frente de Todos haga valer sus 12 escaños seguros y no exista desempate posible.

Decepción

Jorgelina Esteche, primera candidata concejal por el PTS FITU en Morón declaró: “Desde el Frente de Izquierda Unidad hicimos una elección histórica en el municipio de Morón. Alcanzamos el 8.27% de votos, es decir que casi 15 mil trabajadores y jóvenes nos acompañaron y apoyaron nuestra lista».

«Pero por un sistema electoral antidemocrático y restrictivo, las bancas quedan en manos de las dos fuerzas tradicionales, y la izquierda no tendrá representación. Por 108 votos no accedimos a una banca en el concejo, mientras que Juntos, a pesar de no haber superado el 50% de los votos, obtiene 7 bancas; y el Frente de Todos con el 38.14%, se queda con 5 de las 12 que se renuevan”.