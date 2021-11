Ituzaingó: Di Castelnuovo aspira a presidir el HCD, pero antes quiere asegurarse de conducir el bloque de Juntos

A 14 días de la renovación del Concejo Deliberante, la alianza Juntos, ganadora en la última elección, todavía sigue envuelta en internas y en un microclima local muy fuerte, que no asegura que vaya por la presidencia del Concejo Deliberante, ante un recinto en el que quedará empatado con el FdT.

Esta mañana, Gastón Di Castelnuovo, el primer concejal electo por Juntos, aclaró que antes de ir por el sillón que hoy ocupa Pablo Piana, reelecto por el oficialismo, deberá cerrar la conducción de su bloque y la orientación que tomará ante el gobierno local. Entrelíneas, no quiere que otro sector de la interna que ganó en agosto maneje la bancada, en caso de que mantenga unida.

«La asamblea preparatoria la presidimos nosotros. Pero no hay demasiados avances. Creo que un paso anterior a la presidencia del Concejo es definir la presidencia del bloque, si vamos a tener un solo bloque o no. Hay distritos que están ordenados y en otros no es tan fácil», dijo GDC en Mpquatro radio online.

#Ituzaingó@DiCastelnuovoG define presidencia de bloque y del HCD

En diálogo con @contactompq el concejal electo por #Juntos explicó que primero buscará conducir a su bancada.

La electa @myriamciorciano presidirá la Jura de concejales.https://t.co/CGsmMkUvSo — Darío Albano (@albanodl) November 26, 2021

Juntos se llevó 6 concejales de los 10 en juego en la elección del 14 de noviembre. Dos pertenecen a la misma agrupación de Di Castelnuovo (Agustina De la Iglesia y Mariano Steininger). Pero otros tres son de otros sectores internos: Gabriel Pozzuto (Jorge Macri), Myriam Ciorciano (Emilio Monzó) y María Eugenia Sanguina (UCR). Si se ponen de acuerdo tendrán la oportunidad de quedarse con la Presidencia del Concejo en la misma sesión preparatoria.

El tema es para qué. «Me gustaría ser autoridad del Concejo. Y de bloque también, porque ganamos una interna y me parece que la merecemos. Hay que profundizar charlas con el oficialismos. No se trata de bloquear una gestión. Se necesita una fluida relación con el Ejecutivo, entre otras cosas para pagar las cuentas. Pero no me interesa hablar de eso sin tener un acuerdo con los otros 9 concejales del bloque. Ni siquiera sabemos si vamos a ser un bloque. Pozzuto vuelve hoy de vacaciones», deslizó Di Castelnuovo hoy.

Es evidente que no puede ejercer las dos funciones. Pero aspira a ocupar un rol y que otro de su confianza se haga cargo de la otra misión política en el recinto.

Otros debates

El miércoles el HCD aprobó el proyecto preparatorio de la reforma fiscal. Se viene una autorización de aumento de tasas del orden del 30% en marzo. Pero en la norma ya existe un artículo que faculta al intendente a hacer otro ajuste en el año, de ser necesario. El bloque de Pozzuto (ausente) votó en contra.

«No voy a opinar sobre lo que van a hacer los concejales en mandato. Creo que el 30% es razonable. Pero el Municipio no puede seguir cobrando las tasas distorsivas que cobra», indicó Di Castelnuovo.

Y apuntó: «No todo es el ABL. Hay que ver las otras tasas para qué están. Es como la Ley de Envases. Qué hace el Municipio con la tasa de la Publicidad. Por qué hay que pagar para poner un bicicletero en la puerta con el nombre del negocio».

Por último, defendió la Ley Orgánica de Municipalidades, en momentos en los que el peronismo (con Alberto Descalzo a la cabeza) pide una reforma o una adenda para poder ir por más reelecciones en 2023: «Hay que finalizar con los reinados de los barones del Conurbano. Espero que se cumpla con la Ley».