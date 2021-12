Primera Nacional: Tras despedirse de la temporada, Lucas Bovaglio rescindió contrato como DT del Gallo

Tras despedirse del Reducido de la Primera Nacional, donde fue eliminad por Quilmes en los penales, Lucas Bovaglio dejó de ser el DT del primer equipo del Gallo. Para el club esta decisión se debió a problemas personales, pero en la provincia de Córdoba lo promocionan como el futuro técnico de Instituto.

«Bovaglio tomó la decisión de no renovar su relación contractual con nuestra institución por problemas personales que exceden lo deportivo», comunicó el Deportivo Morón. Extraoficialmente, la madre del DT está enferma.

El ex jugador de Rafaela había hecho experiencia en las inferiores de Talleres y pasado por Villa Dálmine. La temporada en el Gallo fue irregular, por el cambio del plantel, los resultados y malas actuaciones en zonas clave del campo de juego. Aunque no se puede atribuir los descalabros a la hora de contratar un arquero de categoría. Un juvenil de River y un Mansilla que no estaba ni si quiera a la altura del ascenso fueron responsabilidades de la dirigencia.