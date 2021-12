Empresario fue secuestrado en Parque Leloir y liberado más tarde en Castelar tras un pagar rescate de casi un $1 millón

Un abogado fue secuestrado este martes en Parque Leloir, luego de que su esposa pagara una suma cercana al millón de pesos por el rescate fue liberado más tarde en la localidad de Castelar, informaron hoy fuentes judiciales.

El hecho se registró alrededor de las 8 de la mañana del martes, cuando el hombre -que es socio en un emprendimiento gastronómico- salía de su vivienda ubicada en la localidad de Udaondo, en dicha zona del oeste del Gran Buenos Aires, a bordo de su camioneta Volkswagen Amarok.

Fuentes policiales informaron que a los pocos metros -en la calle El Tirador al 800- fue interceptado por tres delincuentes que circulaban en un Volkswagen Polo de color gris del cual descendieron dos asaltantes, subieron a la camioneta del abogado y comenzaron a circular.

Con la víctima cautiva, los secuestradores tomaron su teléfono celular y se comunicaron con la esposa del hombre para solicitar un rescate, informaron fuentes judiciales y policiales. La mujer reunió una suma cercana al millón de pesos y acordó con los captores realizar el pago del rescate en la esquina de La Espuela y De La Carreta, también en Parque Leloir.

Luego de que la esposa del abogado dejara el dinero en el lugar, los secuestradores finalmente liberaron al hombre, que permaneció unos 40 minutos privado de su libertad, en la calle Marqués de Loreto al 2100, en Morón.

La víctima fue liberada ilesa y los captores dejaron abandonada su camioneta a pocos metros, añadieron las fuentes consultadas. Interviene en la causa personal de la DDI Morón y el fiscal Santiago Marquevich, a cargo de la Unidad Fiscal Especializada en Secuestros Extorsivos (UFESE), quien dispuso una serie de medidas tendientes a identificar a los secuestradores.

«Pusieron un auto delante mío, se bajaron tres personas armadas y me subieron a mi camioneta, me sacaron lo que tenía encima, después me pasaron a otro auto y estuvimos dando vueltas y rato largo», relató el abogado.

«Llamaron a mi mujer y ella tuvo que meter plata en una bolsa, dejarla en una esquina. Después seguimos dando vueltas y me liberaron cerca de donde había dejado mi camioneta», contó esta mañana.

«Me devolcieron la billetera, el celular, una compu que uso para trabajar, menos la plata», dijo.

Sobre los delincuentes, Francisco señaló que «estaban todos armados y con la cara tapada». Además aseguró que su secuestro no fue premeditado. «Creo fue al voleo».