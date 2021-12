Entrega de certificados a egresados del CFL Nº 406: SEOCA celebró la colación de los Técnicos en Higiene y Seguridad

El secretario General, Julio Rubén Ledesma; y a la CD del Sindicato de Empleados de Comercio y Afines Zona Oeste (SEOCA) encabezaron la entrega de diplomas a los graduados en la Tecnicaturas Superior y en Higiene y Seguridad en el Trabajo que se dictan en los institutos terciarios “San Lucas” de Pontevedra y “San Agustín” de Morón, que dependen del gremio.

La ceremonia se hizo este viernes 17 en el Club Morón, donde se entregaron los certificados a estudiantes que se capacitaron en los cursos que se dictan en el Centro de Formación Laboral N° 406 “Pedro Callegari”.

En su discurso, Ledesma destacó “la voluntad, el sacrificio y la perseverancia de los estudiantes” por obtener su título.

“Es una noche especial porque tenemos el agrado de entregar los certificados de estudio que significa que como sindicato seguimos apostando por la educación y la cultura, que no es un gasto, sino una inversión”, dijo.

Además, felicitó y alentó a los que se recibieron de técnicos en Higiene y Seguridad a completar sus estudios con la Licenciatura en la Universidad de Morón donde el SEOCA tiene convenio. En ese sentido, adelantó que pronto se concluirá con la obra del anexo universitario.

“Seguimos haciendo y creciendo. En esta organización sindical existe la solidaridad, que no hay que perderla nunca, y menos cuando los jóvenes y adultos quieren capacitarse, quieren progresar a pesar de que la situación social y económica los involucre, por eso tenemos muchos becados. Es fundamental que no pierdan las esperanza como decía un grande: Esto lo solucionamos entre todos o no lo soluciona nadie”, manifestó Ledesma.

Por su parte, la secretaria de Cultura y Capacitación, Paola Gómez, confesó que el ciclo lectivo 2021 fue “complejo” ante las restricciones sanitarias vigente, en el cual se realizó se modo virtual y a mitad de año se retomó la presencialidad.

“Esto pudimos llevarlo a cabo gracias a nuestra conducción que habilitó una plataforma on line educativa tanto para los institutos terciarios como para el Centro de Formación Laboral que permitió que los alumnos y alumnas pudieran seguir capacitándose a distancia”, explicó.

“Siempre este sindicato y el ideal de conducción que tenemos apuesta a la educación y cada vez crecemos más con los institutos terciarios, el colegio primario, y secundario, y la formación laboral”, sostuvo, al mismo tiempo que anunció el pronto inicio del secundario de adultos y la capacitación en inteligencia artificial que posibilitará adoptar las nuevas tecnologías en el ámbito laboral.

“Tenemos una proyección importante para el futuro de los empleados y empleadas de comercio y la comunidad”, concluyó Paola Gómez.