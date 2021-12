Brindis de ATE Morón: Entre la decepción por el bono de Salud, el despido de una delegada municipal y el PJ local

Arde la tarde pero debajo de unos árboles ubicados a espaldas del Hospital Posadas el sector de enfermería despide el año con un brindis. Fue un año tan duro como el anterior. Y la sensación es agridulce: Acaban de confirmar que habrá bono, pero uno sólo uno, como para todos los estatales. El secretario de ATE Morón, Darío Silva, participa un rato del ágape, ayuda a retirar la logística y mate de por medio explica la desazón por el anuncio de Gobierno.

«La ministra de Salud firmó un decreto por el cual los trabajadores de la Salud iban a recibir un bono de 20 mil pesos. Ahora resulta que el Presidente, con la anuencia de Andrés Rodríguez (UPCN) y Cachorro Godoy (ATE nacional), anuncia un bono igual para los estatales. Confiábamos en que íbamos a recibir dos bonos, pero resulta que el anuncio del Presidente absorbe el de Salud. No sabemos cuándo lo vamos a cobrar, cuando la ministra ya había firmado ese pago. Creo que con el sueldo de diciembre», cuenta.

No es la única queja de Silva, que acaba de recibir en su oficina (en «El Chalet» situado junto al nosocomio) a Cecilia Vera, a quien le comunicaron que terminaba el contrato que tenía desde hace dos años con el Municipio de Morón.

«Estamos ingratamente sorprendidos por el despido de una compañera que es militante del Nuevo Encuentro y delegada de ATE, a quien tampoco se le comunicado en forma correcta. Simplemente el director de Bromatología se le acercó para informarle que no se presente más. Cuando le preguntó el motivo, le dijo que le pregunte a la referente del comedor en el cual debía militar.»

Silva promete que «esto va a ser complejo». «No nos vamos a quedar con los brazos cruzas. Ya se están enviando las cartas documento. Cecilia es una militante de Morón Sur, que trabaja en los comedores y en el municipio desde hace dos años. Tienen que explicar por qué la tenían con un contrato temporario de $25 mil (según la plantilla publicada por la Comuna recibía un salario neto de $40 mil), pese a lo cual también utilizan para militar en el territorio».

La relación de ATE Morón y el sabbatellismo no es la mejor. Y no mejoró con la sociedad que Silva construye con el diputado bonaerense Adrián Grana (ex Nuevo Encuentro), quien lo recibió el martes para un brindis de fin de año en el local partidario que la Agrupación Lealtad tiene en Morón centro.

Peronismo y PJ

Darío Silva también estuvo el sábado en San Vicente, para participar de la asunción del diputado Máximo Kirchner como nuevo presidente de PJ de la Provincia.

«La llegada de Máximo tiene que ver con la unidad y forma parte de un consenso entre agrupaciones peronistas, intendentes y La Cámpora», reflexiona.

Y agrega: «Creo que va a ser un nuevo momento. Hay territorios como Morón que necesitan una renovación. Vamos a ir viendo de qué manera el partido se moviliza. Acá hay una elección en marzo. Jorge D’ Andrea prácticamente dejó su espacio en Santiago Muñiz, que es funcionario municipal».

«Es una situación compleja y hay que trabajar en la formación de cuadros. Vamos a respaldar a los dirigentes que realmente quieran al peronismo en Morón», advierte el secretario de ATE y CTA Morón, en vísperas de otro año incierto.