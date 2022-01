Se fugó, pero luego lo entregó el padre: Un joven de 19 años atropelló con su moto y mató a una nena de 11, en Merlo

Una nena de 11 años murió tras ser atropellada por una motocicleta en la Ruta 40 de la localidad de Libertad, partido de Merlo. Familiares denuncian que el incidente se produjo cuando un motociclista de 19 años, que estaba acompañado por una joven, intentó sobrepasar a un colectivo de la línea 503 por la mano derecha y en la maniobra cruzó a la menor que cruzaba la calle.

Testigos indicaron que los sospechosos se dieron a la fuga de a pie, aunque luego el padre del motociclista entregó a su hijo en una comisaría. En tantos que familiares y vecinos de la víctima quemaron cubiertas para reclamar justicia.

“El accidente fue en esta esquina, quiso esquivar un colectivo, estamos buscado (al colectivero) si puede salir de testigo, tengo el número de interno que es el 4.090. Estamos buscándolo porque él vio el accidente, la moto quiso esquivarlo, se cruzó por la derecha. Ella (Magalí) estaba poniendo un pie (en el cordón), y la moto la levanta y cae en el mismo cordón donde ella se golpea la cabeza, y muere en el traslado al hospital”, contó Belén, tía de la nena.

“No tenemos respuesta de ningún lado, nos llegó información de que el chico está en libertad, que no está preso. Queremos que cambie la carátula, no puede ser que quede en homicidio culposo, cuando sabemos que acá no pueden andar a alta velocidad”, señaló.

A su vez, un tío de la nena fallecida sostuvo que «La nena estaba en el cordón». «La moto viene por la calle, esquiva el colectivo, la nena está en el cordón, iba a dar un paso para cruzar, se quiere volver para atrás cuando vio la moto, no le dio tiempo, y la saca con el volante y la tira», afirmó.

“El motociclista hace abandono de persona, porque dejó a la nena tirada. Después no la quería llevar nadie, y la ambulancia que no venía, patrulleros que no venían, tuvo que animarse un hombre a levantarla y en el trayecto que vamos al hospital llega la ambulancia y la pasamos del coche a la ambulancia”, lamentó.

Por testigos, los familiares dejan a disposición el celular 1164274290 (Belén, tía).

Fuente: Merlo TV, El 1Digital