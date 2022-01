Ituzaingó: Denunciaron por la supuesta usurpación de una casa a un empleado del HCD y estrecho colaborador de Piana

Una denuncia por usurpación, que involucra a un colaborador estrecho del presidente del Concejo Deliberante de Ituzaingó, Pablo Piana, llegó hasta la Justicia y amenaza con convertirse en uno de los escándalos políticos del verano.

Resulta que Mariela Miceli, viuda de Carlos Mouzo (quien era propietario de una finca ubicada en la calle 24 de Octubre al 1.300, en Ituzaingó Sur) denunció a Fernando Barbosa, empleado del HCD, por la supuesta usurpación de una casa que estaba deshabitada y con la sucesión en trámite.

“Nos quiso usurpar la casa. Hizo copia de la llave del portón, metió un electricista y justo nos avisaron los vecinos”, contó la denunciante al programa Primer Plano Online, luego de haberse presentado en una comisaría.

La mujer narró que a su hijo, el que tiene en común con Mouzo (fallecido en enero de 2021) lo llamaron vecinos cuando observaron movimientos en la finca.

El momento de mayor tensión ocurrió cuando la familia se cruzó con un electricista que trabajaba sobre la propiedad, y a quien le sacaron una llave de la vivienda que dicen no haberle dado a nadie. Y creen que salió de una cerrajería.

Con Primer Plano, Barbosa dio otra versión y aseguró que sólo “fue una gauchada” que hizo a pedido del propietario, quien supuestamente antes de morir le ofreció que ocupara el garaje para aparentar más movimiento la casa.

“Él en su momento me pidió un electricista de confianza, le dije que tenía y un día, hablando de autos, me ofreció la llave para guardar un coche. Eso es lo que yo le expliqué a la señora: como yo me iba de vacaciones, fui al lugar a dejar un coche y no había luz”, describió el acusado, quien dio por concluida la discusión pero puso abogados a trabajar en su defensa, en esta causa.

“Una persona que usurpa es alguien que toma una casa. Fue Carlos el que me dejó la llave. Antes de que él fallezca ya había dejado el auto ahí. Luego de su muerte ayer fue la primera vez que fui a la casa. Y el pasto lo cortamos para poder entrar el auto en un lugar donde hay una subida”, agregó el también líder del Grupo Trueno, según se aprecia en sus redes sociales.

A propósito, Piana también salió en defensa de su colaborador: «No veo a Fernando usurpando casas, y menos a cinco cuadras de donde él vive. Por otra parte, alguien que hace eso jamás trabajaría conmigo”, afirmó.

Por el contrario, desde la oposición comentaron el caso sin sorpresa: «Ya sabemos lo que pasa con las usurpaciones en este municipio, quienes son los que las propician», reflexionó un concejal de Juntos.

La denuncia la tiene la fiscal María Laura Cristini, de la Fiscalía Nº 2 de Ituzaingó.