La Matanza: Cuatro delincuentes amenazaron con dispararle en la panza a una mujer embarazada, durante una entradera

Un grupo de jóvenes delincuentes asaltaron a una familia y amenazaron con dispararle en la panza a una mujer que está embarazada de 8 meses. Ocurrió el miércoles en La Matanza durante un asalto en la puerta de su casa, cuando bajaba del auto junto con su esposo y los cuatro hijos de la pareja.

“Si no me abrís te tiro en la panza”, amenazaron, según confirmó el esposo de la mujer, Diego, vecino de Villa Madero. “No pasaban los 16 y los otros no tenían más de 20 años”. Parte de la familia que ya estaba adentro de la casa se defendió: “Estaban armados hasta los dientes. Podría haber sido un desastre. Una de mis hijas le tiró a uno de los ladrones agua caliente del termo”.

Romina, con una panza de 8 meses, aclaró que su bebé “está bien” y que solo tiene “los dolores de los golpes” naturales de la criatura.

Villa Madero – Cabildo y Rivera.



“Soy diabética y estoy controlando todo. Mis hijos no están bien, están asustados, el más chico llora. Tengo golpes en la panza. Me querían internar pero no quise, quería ver a mis hijos”, narró la mujer embarazada.

Luego, Romina relató cómo se salvaron de la terrible situación que les tocó vivir en la noche del miércoles, en su casa de Cabildo al 1300. “Me gatillaron en la panza y cuando vio eso mi hijo mayor se puso en el medio para poder salvarme, y los delincuentes le gatillaron en el pecho, pero las balas no salieron».

«Queremos dejar que ellos vivan su vida de niños y traten de borrar todo esto”, resaltó y pidió entre lágrimas la mujer.