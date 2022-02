Recibió 27 puntos en la pierna: Un joven albañil fue atacado por un pitbull cuando caminaba por la calle, en Hurlingham

Un joven albañil años tuvo que ser operado en una pierna producto del feroz ataque que le propinó un pitbull que escapó de una casa, cuando caminaba por las calles de Hurlingham. La batalla para separar al perro quedó grabada en el video que tomó un vecino.

Luego de terminar su jornada laboral, Nahuel salió a comprar por la calle Felipe Pastre al 2000, cuando un vecino se descuido y su perro, un Pitbull, se le escapó y atacó a mordiscos al albañil.

Las imágenes, que fueron registradas por un vecino, muestran la desesperación al no poder separar al perro de la víctima. Tras lograr alejar al animal, el joven fue derivado al Hospital San Bernardino donde se comprobó que tenía comprometido el musculo de la pierna y terminó con 27 puntos.

Hurlingham: Un pitbull atacó ferozmente a un hombre. El barrio está aterrado por el perro. @santizeyen pic.twitter.com/HLwqkYUAhd — Nosotros a la mañana (@NosotrosElTrece) February 1, 2022

«Saltó un paredón de 1,20 metros, y se me vino encima. Me dio tiempo a cruzar un poco la calle y me atacó en la pierna izquierda. Si yo no reaccionaba y me quedaba quieto, en el mismo salto me podría haber agarrado de la cabeza o del cuello”, señaló el joven en diálogo con C5N.

“Lo apretaban pero no largaba. Intentaron con agua, con meterle un palo de escoba en la boca y tampoco. Bajó un muchacho de un vehículo a tirarle el gas del matafuego y nada”, recordó el joven.

Un compañero de trabajo de Nahuel se vistió de héroe y pudo tomar al perro por debajo de la mandíbula y así liberar la pierna. Fue el viernes pasado. La víctima contó que el perro tenía antecedentes de otros ataques.