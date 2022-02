Tres de Febrero: Se entregó el conductor de la camioneta que atropelló y mató a una mujer en Loma Hermosa

Un hombre de 40 años atropelló y mató a una mujer de 31 años y se dio a la fuga, para entregarse varias horas después junto a un abogado, en un hecho ocurrido este domingo en la localidad bonaerense de Tres de Febrero, informaron desde la Policía.

Todo sucedió cuando la víctima identificada como Dino Gisel Anahi, de 31 años, fue embestida por una camioneta Ford F-100 de color negro cuando circulaba en una moto Corven 110 por la arteria Gabino Ezeiza y Madariaga, en la localidad de Loma Hermosa del partido de Tres de Febrero.

Cuando llegó la ambulancia del Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME), la mujer se encontraba sin signos vitales.

A través de las cámaras de Tres de Febrero, se identificó al sospechoso de atropellar y matar a una mujer en Loma Hermosa. Las cámaras del Centro de Monitoreo (3F COM) de la Municipalidad de Tres de Febrero fueron claves para identificar al vehículo y al acusado, que está preso. pic.twitter.com/BNReVWQ6Lk — Hechos y Derecho (@Hechosanderecho) February 7, 2022

La camioneta se encontraba a nombre de Cristian Alejandro Sicola, casado, de 40 años, residente de Loma Hermosa, que se dio a la fuga y luego, abandonó el vehículo en Paraná y Libertad de Billinghurst, partido de San Martín, informó la policía Departamental de Tres de Febrero.

La Policía incautó la camioneta y realizó un análisis de las cámaras de seguridad municipales, y el titular del rodado se entregó varias horas después del hecho en compañía de su abogado para ponerse a disposición de la justicia.

El hecho es investigado por la UFI N°4 especializada en Delitos Dolosos, a cargo de la fiscal Ana de Leo, con carátula de homicidio culposo.

Como se entregó horas más tarde el conductor no fue sometido a un control de alcoholemia, lo que causó indignación entre los allegados de la mujer fallecida.

Se entregó el hombre que atropelló y mató a Gisel Dino en #LomaHermosa. Se trata de Cristian Sicola de 40 años y se presentó en la comisaria de Remedios de Escalada junto a su abogado. pic.twitter.com/J1A6LDC2l6 — Jenny Di Serio (@jennydiserio) February 7, 2022

Este lunes por la mañana, Sebastián, pareja de Gisel, contó que la mujer volvía de su trabajo, un almacén que funciona las 24 horas.

«Me vinieron a avisar que la habían matado, que la habían atropellado. Me fui hasta el lugar donde pasó todo y no lo podía creer, no le deseo esto a nadie», dijo.

Y agregó: «Esta persona no va a tener perdón de Dios por lo que hizo. No sé cómo sigue esto ahora. Lo que puedo hacer es encargarme de mi hijo de 3 años, que pregunta por su mamá y yo no sé qué decirle todavía».