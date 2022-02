Escrache: El exconcejal de Ituzaingó Ezequiel Carrizo y su ex esposa se cruzaron en redes sociales por la tenencia de su hija

El exconcejal de Ituzaingó Ezequiel Carrizo y su ex esposa, Paula Di Paolo, se denunciaron públicamente en redes sociales luego de que el sábado pasado el hombre se llevara a su hija a su domicilio (en Puerto Madero).

Di Paolo afirma no tener contacto con su hija desde el sábado. Y denunció que el concejal mandato cumplido estaba «prófugo», y que tampoco le deposita la cuota alimentaria a ninguno de sus dos hijos.

La mujer afirmó en las redes que no le responde los llamados, por lo que publicó una serie de historias con la imagen de Carrizo y hasta de la patente de su auto.

Por su parte, el exconcejal de Juntos por el Cambio (intentó jugar con Randazzo el año pasado y finalmente no tuvo lista en ninguna de las dos fuerzas) emitió un comunicado donde afirmó que su hija “no estaba retenida”.

Los mensajes que dejaron en redes sociales madre y padre de la menor, en pleno divorcio

“Luego de tener que hacer muchas denuncias para poder ver a mis hijos – de 5 y 6 años- ya que la madre no cuenta la verdad, luego de la pandemia del 2020 no me dejó verlos ni una sola vez y me vi obligado a denunciar en diversas ocasiones para poder verlos”, expuso.

Entre tanto, dijo que «la entrega (del nene y la nena) se acordó en la puerta de la calle de mi domicilio en el horario pactado el día sábado 5 de febrero, y nuevamente quiso poner una excusa (reclamos económicos) y en ese momento mi hija me dio la mano y se quedó a mi lado”.