Demoran al exconcejal de Ituzaingó Ezequiel Carrizo, quien tuvo que presentarse con su hija de 4 años en una comisaría

El exconcejal de Ituzaingó Ezequiel Carrizo estuvo demorado en una comisaría de Liniers luego de presentarse con su hija, luego de un pedido de detención realizado por la Justicia, tras la denuncia de su exesposa. La nena estuvo con el papá desde el 5 de febrero, luego de un largo tiempo sin verla, y entre medio de una separación que generó cruces en redes sociales, hasta que finalmente tomó estado a nivel judicial.

Según graficó esta mañana, con un video que muestra cómo se entregó el dirigente, el portal de Primer Plano confirma que «el arresto se efectivizó después de un allanamiento de urgencia en la vivienda que habita en Puerto Madero, donde el imputado no estaba».

Carrizo se había presentado espontáneamente ante la Fiscalía Gabriela Morelli, pero no logró ser atendido. Aunque sí fue citado para presentarse con su hija, por la denuncia de su ex, Paula Di Paolo. De acuerdo a una versión del imputado, la menor le expresó que la hacía dormir en una misma cama con el nuevo novio de la mamá.

Cuando se presentó a dar su testimonio, la Policía le comunicó a Carrizo que quedaba detenido por el delito de desobediencia de una orden judicial. “Yo sólo quiero saber dónde está mi hija”, había expresado Di Paolo en el programa Nosotros a la Mañana (Canal 13 la semana pasada). También afirmó que su exmarido no le pasa la cuota de alimentos hace dos años a sus hijos, algo que el exconcejal desmintió, y que su prioridad era recuperar a la nena. “La tenía que devolver el sábado (05/02) a la noche y no lo hizo”, completó.

La mujer afirmó en las redes que no le responde los llamados, por lo que publicó una serie de historias con la imagen de Carrizo y hasta de la patente de su auto.

Por su parte, el exconcejal de Juntos por el Cambio (jugó con Randazzo el año pasado y finalmente no tuvo lista en ninguna de las dos fuerzas) emitió un comunicado donde afirmó que su hija “no estaba retenida”.

“Luego de tener que hacer muchas denuncias para poder ver a mis hijos – de 5 y 6 años- ya que la madre no cuenta la verdad, luego de la pandemia del 2020 no me dejó verlos ni una sola vez y me vi obligado a denunciar en diversas ocasiones para poder verlos”, expuso.

Entre tanto, dijo que «la entrega (del nene y la nena) se acordó en la puerta de la calle de mi domicilio en el horario pactado el día sábado 5 de febrero, y nuevamente quiso poner una excusa (reclamos económicos) y en ese momento mi hija me dio la mano y se quedó a mi lado”.