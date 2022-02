Habrá un acto en Hurlingham: Libres del Sur lanza una consulta popular en contra del pago de la deuda del FMI

Mañana martes vamos a la Plaza de Mayo y a todas las plazas del país, en contra del acuerdo del gobierno con el FMI. Hay que gritar fuerte:

No a la estafa de Macri

No al monitoreo colonial de nuestro país

No al ajuste sobre las mayorías populares

No a la dirigencia cobarde pic.twitter.com/rBlIKnxHes