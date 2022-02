Primera Nacional: Con golazo sobre la hora del pibe Coronel, Dep. Morón rescató un empate ante Defensores de Belgrano

Deportivo Morón rescató esta noche un empate sobre la hora de local contra Defensores de Belgrano, 1 a 1, en el partido que dio inicio a la tercera fecha del torneo de la Primera Nacional.

Lucas González, a los 22m del primer tiempo, abrió la cuenta para el visitante y lo igualó Santiago Coronel a los 50m del segundo, con un golazo de tiro libre que sorprendió al experimentado arquero Assmann.

Fue el tercer empate consecutivo para Morón (no ganó ni perdió en lo que va del certamen). Alejandro Orfila buscó un equipo más conservador de arranque, pero en el ST mandó a cancha a los cuatro delanteros que tenía en el banco: López, Sala, Coronel y Salvador.

El primero lo tuvo ni bien entró, pero la volea la despejó un defensor sobre la línea, luego de que el experimentado delantero recibiera, casi de regalo, un rebote en el palo producto de un centro pasado que casi se mete en el arco.

El Gallo buscó, arriesgó y se llevó un premio en el último minuto, con el primer gol anotado en este certamen.

El equipo porteño, a su vez, suma 2 puntos (1-1 en el debut con Flandria y caída ante Temperley).

En el último turno Estudiantes (RC) también logró una igualdad agónica de local. Fue 1-1 también frente a Tristán Suárez con goles de Braian Oyola (34′) y Maximiliano Padilla (92′) de penal.

La jornada seguirá así:

Sábado: Deportivo Madryn-San Martín de Tucumán (17 horas), Gimnasia de Jujuy-Brown de Puerto Madryn (17), All Boys-Chaco For Ever (17), Nueva Chicago-Sacachispas (19.05).

Domingo: Deportivo Maipú-Mitre SDE (17), Flandria-Chacarita (17), Villa Dálmine-Santamarina de Tandil (17), Gimnasia de Mendoza-San Telmo (17.30), Güemes SDE-San Martín SJ (19), Belgrano-Estudiantes BA (20), Temperley-Brown de Adrogué (21.30).

Lunes: Riestra-Atlanta (17), Almagro-Instituto (19.10), Alvarado-Agropecuario (20), Quilmes-Ferro Carril Oeste (21.10).

Martes: Almirante Brown-Atlético Rafaela (17)