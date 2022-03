El macrismo se retiró de la apertura de sesiones «por el relato mentiroso y sesgado sobre la deuda de Argentina»

Diputados y senadores del PRO se levantaron de sus bancas, este mediodía, luego de que el Presidente afirmara en el Congreso que el acuerdo con el FMI por el refinanciamiento hasta el 2035 “no releva” al Poder Judicial de avanzar en la investigación de la deuda contraída en 2018 por su antecesor, Mauricio Macri.

“Los argentinos y las argentinas tienen el derecho de saber cómo ocurrieron los hechos y quiénes fueron los responsables de tanto desatino”, aseguró Alberto Fernández, durante la apertura de sesiones del Congreso..

“El año pasado, a través del Decreto 8/2021, instruí a la Procuración del Tesoro para que iniciara una querella criminal tendiente a establecer la verdad y las responsabilidades sobre este endeudamiento”, dijo.

La diputada Silvia Lospennato, del PRO, fue una de las primeras en juntar sus cosas, mientras los gritos crecían y los integrantes de ese espacio empezaron a abandonar el recinto. Algunos radicales, como el senador Alfredo Cornejo, mantuvieron cruces con el Presidente, aunque permanecieron en sus bancas. “Yo no miento, Alfredo”, le respondió Alberto Fernández al ex gobernador de Mendoza.

Así fue el momento en que un grupo de diputados de Juntos por el Cambio se retiró del recinto cuando el Presidente manifestó la importancia de avanzar con la investigación sobre la deuda con el FMI tomada en el gobierno anterior pic.twitter.com/ngAx2yx2Lv — Agencia Télam (@AgenciaTelam) March 1, 2022

Además de los radicales, se quedaron en el recinto legisladores de la Coalición Cívica y del resto de los bloques de Juntos por el Cambio (como el de Margarita Stolbizer y Emilio Monzó) y otras bancadas opositoras como la izquierda, los liberales y los espacios que responden a mandatarios provinciales. Tampoco se fue el gobernador radical jujeño Gerardo Morales, a diferencia de Rodríguez Larreta.

No fuimos del recinto porque las mentiras del Presidente no se pueden aceptar pasivamente. Nos retiramos bajo los insultos de los mismos que aplauden al presidente pero no quieren votarle el acuerdo con el FMI. Orgullo republicano.

En la previa, los referentes de Juntos por el Cambio no habían conseguido consensuar una postura unificada sobre la reacción en el caso de que Alberto Fernández arremetiera contra la oposición. Decidieron entonces que el PRO abandonaría las bancas en ese caso, y el resto permanecería. Esta vez coincidieron las dos alas dentro del PRO: tanto duros como moderados tomaron la misma decisión.

Al rato, algunos legisladores comenzaron a hacer público su descontento en las redes sociales. “Me levante junto a otros diputados de la sesión de apertura de sesiones del Congreso. No se pueden consentir tantas mentiras e hipocresía”, posteó Waldo Wolff.

“No(s) fuimos del recinto porque las mentiras del Presidente no se pueden aceptar pasivamente. Nos retiramos bajo los insultos de los mismos que aplauden al presidente pero no quieren votarle el acuerdo con el FMI. Orgullo republicano”, expresó Fernando Iglesias.

María Eugenia Vidal, por su parte, publicó en sus redes un comunicado firmado por el bloque de Diputados y Senadores del PRO, en el que explica los motivos por los cuales su partido abandonó el recinto.

“Ante las injustificables acusaciones y difamaciones realizadas por el presidente Alberto Fernández contra la gestión del ex presidente Mauricio Macri, en un intento de priorizar hablarle a la tribuna del Frente de Todos en lugar de convocar al diálogo en momentos críticos de nuestro país, el Bloque PRO decidió abandonar el recinto en señal de repudio al discurso presidencial”, dice el envío.

Además, remarca que “el relato mentiroso y sesgado sobre la deuda pública en Argentina que desconoce la deuda que heredó el ex presidente Macri de las administraciones kirchneristas y las generadas por esta gestión (que ya acumula USD 65 mil millones incluyendo la deuda del BCRA) insulta la inteligencia de los argentinos y la investidura de los representantes del pueblo en el Congreso de la Nación”.

Para esconder las tensiones de su coalición y sus incapacidades, el Presidente vino al Congreso a mentirnos a los argentinos y a insultar a la oposición. No lo vamos a permitir. pic.twitter.com/XvyKj4cOYG — Cristian Ritondo (@cristianritondo) March 1, 2022

Al término de la apertura de sesiones ordinarias, JxC emitió un comunicado con el título: «Un presidente alejado de la realidad»:

Los argentinos no sabemos de qué país habló el Presidente Alberto Fernández en la apertura de las sesiones ordinarias. No planteó soluciones a los problemas más urgentes: inflación, inseguridad, pobreza, caída de las empresas, pérdida de poder adquisitivo de los trabajadores y decadencia generalizada de nuestro país.

En relación al acuerdo con el FMI no solo no lo dio a conocer sino que tuvo una actitud provocadora y violenta contra la oposición, que resulta inaceptable, para un gobierno que busca un acuerdo de todos. Mientras parte de su bloque y de su partido le dio la espalda y faltó a la sesión.

El Presidente se olvidó del sufrimiento de la provincia y del pueblo de Corrientes que fue abandonado a su suerte al punto de ni mencionarla.

En relación a la crisis internacional más grave que sufre el mundo, no condenó con claridad la acción expansionista de la Federación Rusa sobre Ucrania.

A la vez, el Presidente volvió a invadir la esfera fundamental de la independencia de la Justicia, atacando de manera directa a la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Juntos por el Cambio esperaba del Presidente un discurso a la altura de los problemas que sufre el país y el mundo y nos encontramos con un Presidente lejos de los argentinos y de la realidad.