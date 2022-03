Santilli y Tagliaferro recorrieron Morón Sur y se reunieron con una familia de inmigrantes ucranianos

El diputado nacional Diego Santilli (Juntos) se reunió con vecinos de Morón Sur y participó de un encuentro con familiares de inmigrantes ucranianos, acompañado por el ex intendente de Morón, Ramiro Tagliaferro.

La recorrida por el Barrio San Francisco duró casi dos horas e incluyó una charla en el Comedor de Juana con una familia de inmigrantes ucranianos que sufren a la distancia la invasión de Rusia a su país. Luego se acercaron al Centro de Jubilados y Pensionados Iman.

“Venimos a escucharlos, acá, donde sabemos que la inseguridad es un flagelo permanente que no descansa y que lo es también para todas las familias de Morón. Entendemos que, si no hay decisión política de enfrentarla, la vida en el barrio no solo no va a cambiar sino que va a empeorar”, argumentó Tagliaferro.

“Tener seguridad es tener libertad, es podes salir a la calle y no vivir con miedo y asustado por miedo a que te roben. Por eso repito, tener seguridad es tener libertad”, dijo Santilli.

Acompañaron durante la actividad la diputada provincial María Eugenia Brizzi; el jefe de bloque de concejales de Juntos en Morón, Francisco Mones Ruiz; los concejales Claudio Faro, Tuni Quintana y Leandro Ugartemendía; el exconcejal y militante de Morón Sur Cristian Salinas (2019-2017), y referentes barriales como Cristian Chapu Martínez y Javier Rosso, entre otros militantes y vecinos del Barrio San Francisco.