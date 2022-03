B Metropolitana: Ituzaingó venció a Villa San Carlos 2 a 0, sumó su tercer triunfo al hilo y es uno de los punteros

Ituzaingó venció anoche por 2 a 0 a Villa San Carlos, en el estadio Carlos Sacaan, e igualó la línea de Comunicaciones en la cima de la Primera B Metropolitana, al cabo de cuatro fechas. Una arranque soñado en una categoría en la que no jugaba hace dos décadas, luego de un merecido ascenso en el 2021.

El León rugió fuerte desde el arranque. Rodrigo Soria puso arriba al dueño de casa antes de los diez minutos.

¡FINAAAAAL EN EL OESTE! ¡GANÓ #ITUZAINGÓ!



Con goles de Rodrigo Soria y Fernando Gutiérrez, el León venció a Villa San Carlos por dos a cero. El equipo de Matías De Cicco alcanzó su tercer triunfo al hilo y es uno de los líderes de la #PrimeraB 🤪#VamosVerde 🟢⚪🟢 pic.twitter.com/cmY4TylP35 — Club Atlético Ituzaingó (@ItuzaingoPrensa) March 9, 2022

El equipo de Miguel Ángel Restelli entró dormido al campo de juego. El gol de su rival sirvió para que abriera los ojos. De hecho, lo mejor de la visita fue luego de ese tanto. Lucas Licht estuvo en un gran nivel: el ex Gimnasia jugó un partidazo, pero no alcanzó. Ituzaingó no se dejó estar y fue por más en el complemento.

Con un zapatazo de media distancia, a la salida de un tiro libre que parecía estar preparado, Fernando Gutiérrez liquidó la historia con un gol para encuadrar. Los de Berisso siguieron empujando, pero con más ganas que juego. Llegaron a generar varias situaciones de gol, pero Tomás Figueroa puso las manos en todo momento. Ituzaingó volvió a tener un gran partido y sueña en grande.