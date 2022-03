Censo 2022: Se puede completar de manera digital hasta el feriado del 18 de mayo, cuando se realice la visita a los hogares

El Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2022 comenzó este miércoles y con su etapa digital, y los interesados podrán autocompletar un formulario de 61 preguntas a través de dispositivos móviles o computadoras hasta el 18 de mayo, cuando se realice el tradicional relevamiento en forma presencial.

Durante una conferencia de prensa brindada en Casa Rosada, Lavagna destacó la sencillez y celeridad de la modalidad digital -que se implementa por primera vez en la historia del país- y remarcó que se adoptaron «todas las medidas posibles para darle tranquilidad a la población» respecto de la seguridad en cuanto a la información que se vuelque tanto en forma virtual como durante el operativo casa por casa.

En ese sentido, el funcionario afirmó que el único mecanismo por el que se solicitará información a los habitantes en forma digital será mediante la web oficial www.censo.gob y que posteriormente se enviará por el mail que brinde la persona el código correspondiente al cuestionario realizado, pero recalcó que «nadie en el Indec se comunicará por telefóno, ni por Whatsapp ni por Telegram ni por ningún otro medio».

Además, subrayó que el 18 de mayo, durante el relevamiento presencial, los censistas estarán identificados con una pechera y tendrán una tarjeta identificatoria, con un número de teléfono y un código QR para que se pueda verificar su condición durante las visitas que realicen a las viviendas.

🙌 ¡Mañana empieza el #Censo2022 digital!



📱 Por primera vez en nuestra historia, vamos a poder censarnos por internet.



📅 Tenés tiempo desde el 16 de marzo a las 00:00 hasta el 18 de mayo a las 08:00.



¡Acá te contamos cómo hacerlo! 🧵👇🏻 pic.twitter.com/MvZ8jnzqfF — Censo 2022 🇦🇷 (@Censo2022) March 15, 2022

Esta es la primera vez en la historia que el Censo Nacional de Población, Hogares y Vivienda tiene una modalidad mixta y se espera abarcar más de 15 millones de viviendas y contabilizar más de 46 millones de personas en todo el país.

as personas que completen el formulario de manera virtual en el sitio oficial https://censo.gob.ar recibirán en su casilla de correo electrónico un comprobante con un código alfanumérico de seis dígitos que deberá ser presentado el próximo 18 de mayo, decretado feriado nacional.

El cuestionario online deberá ser respondido por una persona en nombre de todos los habitantes de la vivienda, por lo que se recomienda «congregar a todo el conjunto familiar» al momento de completar los datos para que se cumpla el objetivo de «contar, sin omitir ni duplicar, a todas y a cada una de las personas», explicó el Indec.

En esta edición, que fue aplazada dos años por la pandemia del coronavirus, el formulario está compuesto por 61 preguntas, 24 relacionadas con las características de las viviendas y los hogares, y 37 sobre la estructura de la población.

Con eje en el reconocimiento de la diversidad de la población argentina, se incorporó una pregunta sobre la autopercepción de identidad de género y se amplió el alcance de la pregunta sobre autorreconocimiento étnico (pueblos indígenas y afrodescendientes) a toda la población.

El Gobierno habilitó la línea gratuita 0800 345 2022 para responder dudas sobre el censo, que estará disponible de lunes a viernes de 6 a las 24, y sábados y domingos, de 9 a 21

Las autoridades del organismo conducido por Marcos Lavagna consideran que la posibilidad de la modalidad virtual permitirá que este censo sea «más rápido y accesible».

De hecho, se espera que la misma noche del Día del Censo, el 18 de mayo, o en las horas siguientes se sepa cuántos son los habitantes del país; a los 3 meses estará lista una estimación preliminar de las tasas básicas (por sexo, hogar y localidad).

En tanto, los primeros datos definitivos estarán listos a los ocho meses de concluido el censo y dentro de unos 18 meses, la totalidad de la información.

EN VIVO | Conferencia de prensa del director del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), Marco Lavagna. https://t.co/7xxRerG8Ah — Casa Rosada (@CasaRosada) March 16, 2022

Inflación

El director del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), Marco Lavagna, afirmó hoy que la inflación «es uno de los ejes centrales que hay que seguir» y «resolver como país», y admitió que la suba de 4,7% de febrero anunciada ayer «es preocupante» y «nos duele a todos».

De esta manera, el titular del Indec se refirió a la suba del Índice de Precios al Consumidor (IPC) que se registró el mes pasado e indicó que la inflación es «uno de los ejes centrales que hay que seguir, es uno de los temas más álgidos y preocupantes que hay que resolver como país».

Además, aseguró que «hay una volatilidad de precios muy grande, con un impacto muy fuerte en frescos y especialmente en frutas y verduras» y consdieró que «hay varios movimientos» que se deben a la instalación de Precios Cuidados, por ejemplo, que generaron crecimientos más bajos en algunos supermercados.

«El número de inflación difundido ayer es preocupante, que nos duele a todos, y no nos es grato tener que reflejar esa situación, pero lo que no se mide no se puede corregir y trabajar», concluyó el titular del Indec sobre los resultados que emitió ayer el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).

Lavagna lo expresó esta mañana en la Casa de Gobierno, durante la presentación formal del Censo Nacional 2022 que se realizará el 18 de mayo próximo.

Cabe aclarar que en lo que va del año, enero y febrero, la suba de precios acumuló una variación de 8,8%, lo que causó revuelo en las últimas horas.

Si bien hubo aumentos en todos los rubros que mide el INDEC la suba en alimentos y bebidas impacta ya que supera el pico de 7% que se había registrado en septiembre de 2018, cuando el IPC había avanzado 6,5%.

Pero además el dato adicional es que la dinámica de los precios impactó con mayor fuerza en la región metropolitana donde viven más de 15 millones de personas: en esta zona los alimentos aumentaron durante este mes 8,6%.