Confederal de ATE: Entre el estado de alerta por la paritaria 2022 y la necesidad de mantener el Frente de Todos en 2023

El secretario de la Seccional Morón de la Asociación de Trabajadores del Estado, Darío Silva, participó este viernes de la «Confederal ATE2022», en la Federación de Box de la Ciudad de Buenos Aires, donde se reafirmó el informe político realizado por el secretario general, Hugo “Cachorro” Godoy, y debatieron el panorama del año, en el marco de una «estrategia que permita lograr una patria con Soberanía, Trabajo y Producción».

Los principales ejes del debate fueron el contexto nacional e internacional, crecimiento, democratización de ATE, propuesta de Reforma del Estatuto y las elecciones de la CTA Autónoma.

“Estamos en un momento muy crítico del movimiento de la Argentina, del mundo y del movimiento popular, no sabemos cuánto van a extenderse estas guerras inter-imperialistas, no sabemos cuánto se van a extender en el tiempo, ni cuanto se van a extender territorialmente», advirtió Godoy.

«No sabemos si como está pasando en China va a haber un rebrote del Covid, a partir nuevas mutaciones que obliguen a nuevas situaciones sanitarias en el país. No sabemos todavía el impacto que va a tener este acuerdo con el FMI”. Pero lo que sí sabemos desde ATE y desde la CTA Autónoma siempre hemos puesto y hemos clavado el taco conde el límite es el derecho del trabajador y la trabajadora”.

En el mismo sentido, Silva expresó: “Cuando decimos que estamos en el Frente de Todos es porque realmente estamos en el Frente de Todos, y no porque somos una organización pequeña que realmente no tuvo la importancia o no le dieron la importancia de estar dentro del Frente. Pero lo que sí debemos tener en claro que esto es una necesidad, porque la política nos atraviesa en la vida diaria y porque nuestra organización está a la altura de cualquier partido político”.

Luego hizo referencia a la complicada situación social, económica y política, y precisó la necesidad de dar la discusión política frente al complejo escenario coyuntural que se presagia en 2023 para la alianza de gobierno.

Conclusiones

Los puntos aprobados por los 160 participantes incluyen:

Respaldo total al informe político brindado por la Mesa de Conducción del Confederal.

Respaldar la tarea de avanzar en la modificación del Estatuto, que se tratará en el próximo Congreso Extraordinario de ATE a celebrarse en el mes de mayo. Esto será llevado a debate en los distintos congresos provinciales que se harán durante los meses de abril y mayo. En cuanto a las propuestas, éstas deberán ser presentadas a fines de abril.

Impulsar la plena organización y movilización de la CTA Autónoma para ser protagonistas del proceso electoral que se realizará el próximo 11 de agosto.

Lucha plena contra la precarización laboral, por la soberanía alimentaria y contra el hambre en nuestro país.

Respaldar las luchas que las y los trabajadores estatales que se lleva adelante en cada provincia y municipio.

Al no aceptar la CTA Autónoma el 45% de aumento definido en el Consejo del Salario que define el resto de las negociaciones salariales y de cara a la paritaria nacional que se desarrollará en el mes de mayo, este Confederal resuelve poner en estado de movilización a nuestro gremio en plenarios y asambleas a todas y todos los trabajadores del Estado Nacional.

Exigir que se aplique en todos los estados provinciales y municipales los Convenios Colectivos de Trabajo (CCT).

Garantizar la creación de nuevas seccionales y que se garantice el envío del 60% de la cuota sindical para el desarrollo de sus políticas.

Desarrollar la defensa de la soberanía nacional sobre el curso del Río de la Plata y del Canal de Magdalena. La defensa de los Bienes Comunes y de las tierras como lo es la pelea que se lleva adelante contra el poder de Joe Lewis en Lago Escondido.

Rechazar la presencia de EEUU y la OTAN en nuestros mares del Sur.

Pelear contra la persecución y contra las leyes de contravención que impone el gobierno de Gerardo Morales, así como de otros gobiernos provinciales.

Garantizar el desarrollo productivo y exigir la vuelta al Estado de todas las empresas de servicios y energía privatizadas en los ’90.

Y realizar una campaña nacional de sindicalización.