Macri dijo que Aerolíneas «es inviable» y que cerraron el aeropuerto de El Palomar «porque lo hicimos nosotros»

El ex presidente Mauricio Macri cargó contra la política aerocomercial del Gobierno, al asegurar que se cerró el Aeropuerto de El Palomar, base de las low cost entre 2018 y 2020, «sólo porque lo hicimos nosotros», al tiempo que advirtió que la empresa aerolíneas es «inviable» económicamente y pensaría en privatizarla.

«Si no es viable, hay que privatizarla, sin dudas, hasta cuándo van a seguir tirando 700 millones de dólares por año en Aerolíneas Argentinas. Tiene que funcionar con su presupuesto o sino que no funcione. Cuántas escuelas y hospitales se podrían hacer con esa plata», apuntó Macri en una entrevista de La Nación+.

⚠️🗣️ Mauricio Macri: "Si Aerolíneas Argentinas no es viable, se debe privatizar". El expresidente cuestionó el déficit de la línea de bandera y el cierre del aeropuerto los cost de #ElPalomar

“Cerraron el Aeropuerto de Palomar porque lo habíamos hecho nosotros", afirmó. pic.twitter.com/QPpAOVTGmY — Darío Albano (@albanodl) March 22, 2022

El ex presidente destacó la llegada de las empresas lowcost al país durante su gobierno desarrolladas para «demostrar que podía haber líneas aéreas que conecten el país con un buen servicio a tarifas más baratas que le costaban cero pesos al argentino y a la argentina que no usaba el avión».

Al respecto, el fundador del PRO apuntó a que la Presidencia de Alberto Fernández cerró el aeropuerto del Palomar en el que operaban estas empresas lowcost, «solo porque la había hecho juntos por el cambio». «Cerraron Palomar que era una fábrica de 5000 empleos, por suerte se están despejando las nubes y estamos viendo la realidad», enfatizó Macri.

Por lo tanto, pidió que Aerolíneas Argentinas operara de la misma forma: «Entonces Aerolíneas tiene que desarrollarse de la misma manera o no puede existir. Finalmente, ¿qué es un avión comercial? Un taxi que vuela. ¿Por qué los taxis de la calle no son propiedad del Estado y sí tienen que serlo los taxis que vuelan?».

Achicarla, privatizarla, despreciarla no es una opción posible para nosotros. El desafío es continuar mejorando, ampliar la oferta, incrementar operaciones, aumentar ingresos a partir de nuevas oportunidades de negocios, ser el vehículo para el ingreso de divisas país. — Pablo Ceriani (@ceriani_pablo) March 22, 2022

Sin embargo, y a pesar del dinero destinado a la aerolínea de Bandera, el expresidente en su período de gobierno (2015-2019) gastó 5 millones de dólares en vuelos VIP, en tanto que utilizó los servicios de 14 líneas áreas privadas para realizar sus viajes tanto locales como al exterior.

Las aerolíneas usadas fueron Únicos Air, Aerorutas Fly With Style, Chapman Freeborn Airchartering, Baires Fly, The Charter Store, Gestair Private Jets, Just Flight, Servicios Aéreos Sudamericanos, Privé Jets, Royal Class, Engage Aviation, Bristow US, CT Charter y Air Tango, cuya autorización para operar en el mercado aerocomercial fue retirada por la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC).