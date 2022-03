Concejal y funcionario de Moreno fue denunciado por agredir al presidente de un club y a su esposa en partido de fútbol

Un concejal del FdT de Moreno, que a su vez dirige un torneo municipal en Moreno fue denunciado después de que protagonizar un verdadero escándalo durante un partido de fútbol femenino que se jugaba el domingo pasado en el Barrio Cortejarena, entre el equipo de Inter (local) y su par de «Casa 2000».

El presidente del Inter, Ignacio Benítez, denunció haber sido agredido por el concejal Gonzalo Galeano, que coordina el Torneo Evita de fútbol. Agregó que también recibió un golpe su esposa, una de las jugadoras, que terminó con una herida en el labio. Imágenes que quedaron registradas en un video en redes.

Por lo que se explicó después, el partido estaba 2-1 a favor de Casa 2000. “Era previsible que íbamos a dar vuelta el resultado. El árbitro de repente dio por terminado el partido. En mi equipo jugaban 11 chicas, en el contrario había ocho, porque las restantes no ficharon”, explicó Benítez al portal de TN y La Gente.

Y agregó: “Marcelo Ruiz, el presidente del otro club y mano derecha de Galeano, quería hacer entrar a otras jugadoras para completar el equipo, pero yo me opuse porque eran menores de edad. Las chicas que jugaban tenían entre 18 y 19 años, y lo que él quería hacer está fuera de reglamento”.

El árbitro dio por terminado el partido porque se sentía intimidado. “Cuando me acerqué a preguntarle por qué lo había terminado, me contestó que se sentía intimidado. Pero los que fuimos agredidos verbalmente fuimos nosotros porque nos gritaron ‘villeros’, ‘tienen una cancha en medio de la villa’”, recordó Benítez.

Tras la suspensión del partido, Galeano entró abruptamente a la cancha, le pegó a una mujer y después le dio una patada en la rodilla a Benítez, tal como se ve en los videos.

Ante las amenazas y la agresión, Benítez hizo la denuncia en la comisaria 6° de Francisco Álvarez.

“Tengo la rodilla dislocada según los médicos y mi esposa terminó con el labio superior partido. En los tres años que trabajo de esto, jamás viví una situación igual”, contó.

Más tarde, el edil hizo su descargo, también en redes: «Durante el día previo al partido toleramos agresiones verbales contra mi persona y mi familia. Ese mismo grupo de personas durante la tarde del domingo agredió a mi esposa con golpes de puño y patadas, dejándole heridas de consideración que fueron denunciadas en sede judicial».

«Reaccioné como no corresponde contra un hombre que fue el instigador de todos estos hechos. No agredí a ninguna mujer ni a otra persona. Es muy difícil contenerse cuando lastiman a un miembro de tu familia, pero bajo ningún punto de vista justifico mi accionar. Me hago cargo de mis propios errores y vuelvo a disculparme con toda la comunidad por este accionar inapropiado que no volverá a repetirse», reflexionó.