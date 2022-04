En víspera del 40 aniversario de la recuperación de Malvinas, el HCD de Morón rindió homenaje a caídos y excombatientes

En vísperas al sábado 2 de abril, el Concejo Deliberante de Morón rindió ayer un sentido homenaje a los veteranos de Malvinas, a 40 años del conflicto bélico, con una sesión especial de la que participaron excombatientes, funcionarios de Nación y Morón.

La concejala del Frente de Todos, María Fernanda Monteros, abrió la lista de oradores diciendo que “cada aniversario debe servir para revalorizar la labor de aquellos jóvenes soldados caídos y de los sobrevivientes veteranos de guerra, con el propósito de comprender que reclamar la soberanía argentina sobre las Islas Malvinas es una reivindicación justa. Los derechos que nuestros valientes soldados fueron a defender hoy son responsabilidad de cada argentino y argentina que vive en este suelo”.

Su compañera de bloque Vanina Moro hizo hincapié en mantener la memoria activa expresando que “en estos 40 años, los veteranos de Malvinas se han convertido en un símbolo de nuestra Patria. El reconocimiento a nuestros héroes ha sido parte de la construcción y el fortalecimiento de nuestra Democracia” y concluyó su intervención diciendo que “el 2 de abril también es un día de memoria, de reivindicar a nuestros caídos y no olvidar que esta guerra fue iniciada por una dictadura cívico-militar.”.

Esta tarde se llevó adelante en el @hcd_moron la Sesión Especial en Homenaje a los Veteranos y Caídos en la guerra de Malvinas.



El concejal Rolando Moretto, presidente del bloque de la UCR, expresó que “este homenaje tiene una mención especial para las mujeres quienes fueron un eslabón primordial en la guerra, estas mujeres profesionales y no profesionales dedicadas a la rama de la salud, formaron parte de la guerra de Malvinas, como enfermeras, instrumentadoras quirúrgicas, maestras, asistiendo a los heridos durante el conflicto bélico; ellas son las mujeres de la guerra de Malvinas que de a poco van contando sus vivencias”.

Analia Zappulla, concejala de Juntos Por El Cambio, dijo que “Malvinas es el espejo donde vemos las deudas de la democracia, deudas que estallan brutalmente en cada uno de los ex combatientes que decide quitarse la vida. Porque esos son nuestros muertos, no los mataron los ingleses, no fue la dictadura, fue la indiferencia de una sociedad que no mira de frente a quienes, ya hombres, llevan en la carne las pesadillas de la guerra”.

La sesión conto con la participación de ex combatientes y sus familiares, Martin Marinucci, Presidente de Trenes Argentinos; Hernán Sabbatella, Jefe de Asesores del Municipio de Morón; Mariana Fasciolo, Secretaria General; Cecilia Gatta Castel, Secretaria de Economía y Finanzas; Celeste Conde, Secretaria de Administración; Roxana Pierpaoli, Secretaria de Desarrollo Social; Diego Spina, Secretario de Obras Públicas; Cinthia Frías, Secretaria de Mujeres, Géneros, Diversidad y DD.HH.; María José Peteira, Secretaria de Educación, Cultura y Deporte; Santiago Muñiz, Secretario de Desarrollo Productivo; Bibiana Gómez Cabrera, Directora de DDHH y Carlos Fasciolo Director Veteranos de Guerra de Malvinas; también acompañaron la sesión el Centro de Veteranos de Guerra de Morón y la Asociación Civil Unidos por Malvinas Palomar.