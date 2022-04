Morón: Tras ser allanado, el empresario que pegó los carteles contra CFK dijo que fue contratado por el publicista detenido

La Policía de la Ciudad y el Cuerpo de Investigaciones Judiciales del Ministerio Público Fiscal porteño allanaron esta madrugada una vivienda ubicada en Morón perteneciente a Darío Méndez, padre del ex candidato a concejal del Partido Conservador Popular que tenía en su poder una parte de los afiches difamatorios contra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, en una causa que intenta llegar hasta los autores intelectuales del escrache realizado la semana pasada en carteleras de Ciudad de Bs. Aires.

El procedimiento se llevó a cabo por orden del titular de la Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas 4 de la CABA, Mauro Tereszko. Méndez, de 54 años, se dedica a la instalación y comercialización de espacios publicitarios en la vía pública, sobre todo en la zona oeste del Conurbano, a través de la empresa MDC Group SRL.

La Policía porteña lo busca por su intervención en el proceso de encargo, diseño, impresión y colocación de los afiches. Operatoria es investigada como «Hurto y estafa» por la Justicia criminal nacional a través del fiscal Leonel Gómez Barbella y el juez Manuel de Campos, tdel Juzgado de Instrucción Nº 5. Al mismo tiempo actúa la Justicia porteña entiende que los hechos pueden ser encuadrados apenas como una contravención.

👉 Entrevista exclusiva al dueño de la casa allanada en Morón. Es el padre de la persona que fue detenida por pegar los afiches y explicó la conexión política de la trama.#EquipoDeNoticias

🗣️ @CataDeElia @jdiazok @facupastor

👉 Seguí en #EquipoDeNoticias 📺 @A24COM pic.twitter.com/Db3s2gAi1u — A24.com (@A24COM) April 4, 2022

La investigación de los afiches negros que decían «Cristina asesina» llegó hasta una imprenta, Viagraphic, que está ubicada en Lanús. Christian Méndez (hijo) había sido detenido el viernes pasado con parte de la cartelería y era quien manejaba y colocaba los afiches mediante el uso de una camioneta Fiat Fiorino blanca.

El propietario de Viagraphic, Julio César Francino, buscó desligarse de la impresión de los afiches y al declarar ante la Justicia aseguró que nunca llegó a enterarse de ese trabajo: dijo que ese encargo había llegado a través de un empleado jerárquico de su imprenta, una suerte de capataz, de nombre Francisco Serrano.

Francino manifestó que desconocía quién había realizado las películas para imprimir los carteles negros en su negocio y, además, mostró emails enviados y recibidos por Serrano en el que su empleado decía que deberían pagarle una comisión por haber conseguido ese trabajo.

Serrano, que es buscado por la Justicia nacional, trabajó hasta mayo de 2021 en la empresa Latin American Communication (LatCom), según cotejaron los investigadores a partir de su CUIL.

El CEO de esa empresa, dedicada a la publicidad, se llama Valentín Bueno y tiene una larga relación con el Gobierno porteño (hizo la campaña de vía pública en el Interior del país, entre otros trabajos) al igual que la coalición Cambiemos, hoy Juntos por el Cambio.

Me dicen que @rctagliaferro @LeaUgartemendia y @Claudio_Faro están por explicar su vínculo con el militante de Juntos por el Cambio de Morón, detenido por integrar la banda que pegó afiches contra CFK. Esperamos eso, ansioses. pic.twitter.com/ht15gPTNWQ — 🎭 lαɾɾվ 💚 (@torrillate) April 1, 2022

La otra punta de la investigación, que lleva adelante el MPF porteño y hace eje en Darío y Christian Méndez, sospecha que habría sido precisamente Darío Méndez el gestor del encargo de los mil afiches a la imprenta Viagraphic de Lanús y el ideólogo de la pegatina. El trabajador dijo que fue contratado para pegarlos.

Al realizar el allanamiento en la casa de Méndez, la Policía de la Ciudad encontró una camioneta Hyundai H100 ploteada con los rostros del gobernador Axel Kicillof, la vicegobernadora Verónica Magario y el intendente de La Matanza, Fernando Espinoza. También ubicaron cartelería similar en otro domicilio en Morón.

En la caja de la camioneta Hyundai se encontraron también pedazos de afiches que podrían ser de aquellos por los cuales se inició la investigación, y que fueron secuestrados por el personal policial.

Hace unos días, Darío Méndez hizo una declaración espontánea en al que confirmó que Francisco Serrano -el capataz de la imprenta Viagraphic y exempleado de LatCom- le había hecho el encargo, pero además dijo que «le dijeron» que toda la operación para fijar carteles contra Cristina Fernández de Kirchner había sido encargada por el publicista Enrique «Pepe» Albistur.

De reconocida militancia en el peronismo, Albistur fue el denunciante original que desencadenó la investigación de la Justicia nacional ya que los carteles habían sido pegados en las carteleras de vía pública de CABA que están concesionadas a su empresa.

Militancia

Detuvieron a quienes pusieron los afiches contra Cristina y allanaron su imprenta. Saben a quien pertenece? Al Kirchnerismo. Es la misma imprenta que le hizo la campaña en 2019. Se les cayó la operación, genios del voto. 👇👊💣🤘 pic.twitter.com/2uIacwnWLt — Diego Álzaga Unzué (@atlanticsurff) April 1, 2022

Por su parte, Darío Méndez hizo un descargo, esta mañana, consultado por un móvil del canal América, donde confirmó que había sido contratado por Francisco Serrano, a quien conocía porque «laburaba con Albistur».

Serrano, aclaró, «se va a Viagraphic a trabajar. Nos llamó el 10 de marzo por wassap para que hagamos algo. Cuando salimos a pegar le pasé el trabajo a mi hijo, como changa. Soy colocador publicitario hace 35 años», contó.

Consultado sobre la militancia de Christian, quien jugó en 2021 para el partido conservador y, antes, para el ex intendente Ramiro Tagliaferro (PRO), el hoy allanado contó que «mi hijo se metió con el partido conservador popular, pero no tenemos partido. Trabajamos para todos». «Cuando me dijeron que iba a ser un escrache le dije «vamos a ir presos», pero nos enteramos el último día. Ya nos habían dado la plata. No sabíamos nada. Cuando te contratan, se pega y nada más. Nunca pasó esto… No es de ahora (las pegadas)».

El presidente del partido PCP es el ex diputado nacional Marco Aurelio Michelli, quien el año pasado llevó como precandidato a primer diputado nacional a Víctor Albarracín; y Christian Alcaraz para senador provincial por la Tercera Sección, además de Christian Méndez, en Morón. Su fuerza no superó el piso del 1.5%.