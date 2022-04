Milagro en González Catán: Una mujer que cayó a las vías se salvó de morir arrastrada por una formación del Belgrano Sur

Una mujer se salvó de morir arrastrada por el tren luego de haber caído a las vías mientras pasaba una formación del Belgrano Sur, en la estación Independencia de González Catán. La víctima estuvo varios días internadas, con pérdida de conocimiento, pero finalmente pudo dar testimonio de aquel momento.

El conmocionante hecho ocurrió hace un par de semanas y el video filmado por una de las cámaras de seguridad de la estación de tren se viralizó rápidamente: muestra cómo cayó entre dos vagones del tren.

«Independencia, Comando Trenes Tapiares llama: activen por favor. Por cámara tenemos a una femenina que cayó en zona de vías», alertan desde el comando de seguridad.

La gente se amontona, trata de ayudar y de sacarla de ahí abajo. Cooperan los pasajeros, también los trabajadores del tren Belgrano Sur.

Finalmente la joven es rescatada y trasladada por una ambulancia al Hospital Balestrini de Ciudad Evita: tiene politraumatismos y a eso se suma la pérdida del conocimientos. Doce días internada en observación hasta que es dada de alta.

Candela cayó debajo de una formación del tren Belgrano Sur y se salvó de milagro. Habló en #TurnoMañana con @LRubinska:



🗨 "Me bajó la presión"

🗨 "Quedé entre los vagones y el andén"

🗨 "No encuentro ningún tipo de sentido que esté viva"

🗨 "Estuve 12 días internada" pic.twitter.com/Gb93O89hZl — C5N (@C5N) April 18, 2022

«Me bajó la presión y me desvanecí. Traté de pedir ayuda a la persona que tenía adelante, pero no llegué», contó Candela, la protagonista del video.

En charla con el canal C5N, la joven relató que en ningún momento «recuerda la llegada del tren», ni tampoco el tremendo golpe que se dio.

«Fue un episodio increíble. Me bajó la presión y me desmayé. Por eso se ve en el video que voy tambaleando hasta que caigo. Lo veo y no lo puedo creer. Recuerdo haberle dicho a un señor ‘ayúdeme, me siento mal’, y luego me vi tirada en el piso con mucha gente alrededor. Qué pasó en el medio, no sé. Lo ví en el video», admite Candela.

La joven reconoció que la «pérdida de conocimiento» es algo que viene sufriendo hace alrededor de unos «cuatro años» y que aunque no le pasa seguido, no es la primera vez que le ocurre.

«Por lo que vi en el video, creo que me salvé porque el tren ya venía frenando y me tocó caer entre dos vagones. Caí sobre la vía. Pero sinceramente, no tiene sentido, no tiene explicación que esté viva. No entiendo cómo no me pasó nada», continuó.