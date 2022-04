Primera Nacional: El Morón del interino Migliardi se volvió con las manos vacías de Chaco y espera por el nuevo DT

El Deportivo Morón cayó por 1 a 0 en su visita al ascendido Chaco For Ever, que cortó una racha de 5 empates seguidos para meterse en zona de Reducido. El Gallo, que fue conducido por el interino Alejandro Migilardi, espera esta semana por la firma del nuevo DT, Walter Coyette, no confirmado por el club.

El local hizo el único gol del partido a los 42 minutos del primer tiempo, por medio de Emanuel Díaz, la figura del encuentro. Después de tomar la pelota sobre la derecha, el volante remató al arco desde su propio campo y venció al arquero con un fantástico gol para el recuerdo.

📍Pablo, volante categoría 2004, fue titular y completó los 90 minutos; mientras que “Lalo”, mediocampista categoría 2001, que se encuentra en el club desde la octava división, ingresó a los 40' del complemento.



¡Felicitaciones chicos y a seguir para adelante 💪!#VamosGallo🐓 pic.twitter.com/T0Ki9Axxno — Club Deportivo Morón 🐓 (@depmoronoficial) April 24, 2022

Con esta derrota, el Gallo se encuentra en el puesto 26 de una interminable tabla de 37, en la que los dos últimos se van al descenso. No hay promedios. Y Morón hoy está más cerca de los últimos (4 puntos) que del Reducido (5), aunque falta mucho todavía. Recién en la fecha pasada (11º) la CD le pidió la renuncia al uruguayo Alejandro Orfila, de buenas antecedentes (Comunicaciones y Atlanta en la B Metro) pero de muy flojas campañas en 2022 y 2021, tanto en Morón como con Belgrano de Córdoba (se fue en la 9ª fecha).

Lo único positivos de estas dos últimas fechas fue el debut de 5 juveniles, cuatro en Chaco, gracias al trabajo en inferiores, la necesidad de potenciarlos y de buscar algunas soluciones ante un plantel muy corto.

🐶 INSÓLITO: UN PERRO ENTRÓ A LA CANCHA Y SALVÓ AL GALLO



La jugada se dio a los diez minutos del segundo tiempo, con #ChacoForEver ganándole 1-0 a #Moron. El can entró al campo de juego e interfirió en un ataque claro del Negro. pic.twitter.com/hmAzhd1Yx4 — Solo Ascenso (@SoloAscenso) April 24, 2022

A estas horas no estaba confirmada la firma de Walter Coyette, a quien echaron de Alvarado hace apenas un par de semanas, pero aparecía como el técnico apuntado por la dirigencia. Tendría todo acordado, en teoría.