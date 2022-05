Se fue la mufa: En el debut del ciclo Coyette, el Deportivo Morón se impuso con autoridad sobre San Telmo por 3 a 1

En el debut de Walter Gastón Coyette en el banco de Morón, el Gallo logró esta tarde una holgada victoria por 3-1 ante San Telmo, por la 13ª fecha de la Primera Nacional. Los goles de Gastón González (19′), Alan Schönfeld (37′) y Alan Salvador (34′ 2T) marcaron la diferencia. Horacio Martínez descontó en la visita.

El Gallo llegaba necesitado de puntos, pero con el aire renovado. Tras el frustrante ciclo de Alejandro Orfila, Chiche Migliardi (DT de la 3ra) se hizo cargo del plantel en forma interina en la visita a Chaco For Ever, donde no le fue bien tampoco. Habrá que ver si Coyette, echado de Alvarado a principios de mes, le cambia la cara definitivamente a un equipo que por nada no se metió en las semifinales del Reducido pasado.

La jornada arrancó con el pie derecho. Gastón González, una de las piezas clave del equipo, puso en ventaja a Morón desde el punto penal. El local estiró la ventaja por medio de la aparición goleadora de Alan Schonfeld.

➡️ Más resultados de la fecha 13 de la #PrimeraNacional:



✔️ Deportivo Morón 3-1 San Telmo

✔️ Deportivo Madryn 3-2 Chaco For Ever

✔️ Flandria 0-1 All Boys pic.twitter.com/A8hVcrj2db — SportsCenter (@SC_ESPN) April 30, 2022

El Candombero intentó reaccionar en el complemento aunque no contó con las herramientas. Así, en uno de los contragolpes, Alan Salvador puso el 3-0. Y Horacio Martínez descontó para la visita en el cierre del partido.

En su debut, Coyette presentó una disposición táctica 4-5-1 con Bruno Galván (ratificado) en el arco; Damián Adín, Cristian Paz, Lucas Abascia y Leonel Bontempo en la línea defensiva; Gastón González, Santiago Úbeda, Alan Schönfeld, Rodrigo Sayavedra y Fernando Bersano en el medio; y Mateo Levato en el ataque.

En la próxima jornada Morón enfrentará de visitante a Gimnasia (Mendoza), mientras que San Telmo jugará de local frente a Dep. Madryn. El Gallo está en el 21º puesto, con 15 puntos, mientras que la visita en el 27º, con 12.

