Feria del Libro: Con presencia de la Seccional Morón presentaron «ATE en el Congreso Federal de Empleo Público»

La Asociación de Trabajadores del Estado presentó en su stand de la Feria del Libro de Buenos Aires una publicación sobre su participación en el Congreso Federal de Empleo Público celebrado en Santiago del Estero durante los primeros días de diciembre de 2021, al cual fue convocado por el Consejo Federal de la Función Pública.

En la presentación estuvieron el secretario General de ATE Hugo ‘Cachorro’ Godoy; la secretaria de Organización, Mercedes Cabezas; el director del Departamento de Negociación Colectiva, Flavio Vergara; el secretario Seccional de Morón, Darío Silva; y la secretaria de Gestión y Empleo Público de Nación, Ana Castellani.

Cabezas que el material «retrata la oportunidad de debatir, con el Estado Nacional y con los Estados Provinciales y desde las organizaciones de los trabajadores, qué tipo de Estado queremos y necesitamos. Desde ATE ya habíamos avanzado con un debate previo respecto del Estado necesario para superar las pandemias de Covid-19 y de neoliberalismo, y remarcamos la importancia de que el Estado sea grande y soberano para lograrlo”.

Flavio Vergara agradeció la presencia de Ana Castellani y dijo: “Fundamentalmente la importancia de haber participado de este Congreso tiene que ver con que esta es la primera vez que ATE es parte de los espacios de los Consejos Federales que se crearon en el ’94″.

Feria del Libro: Presentación de la publicación ‘ATE en el Congreso Federal de Empleo Público’ – Con la participación de la Secretaria de Gestión y Empleo Público de la Nación, Ana Castellani.https://t.co/ZWsXwQT8P4 pic.twitter.com/RgoH8E9EKx — Prensa ATE Nacional (@ateprensa) May 11, 2022

«Nosotros intentamos durante mucho tiempo ser parte del Consejo Federal de Salud como trabajadoras y trabajadores organizados, sobre todo durante la pandemia, porque entendemos que nuestra mirada era fundamental para poder atravesar ese período. Tuvimos un espacio de trabajo, pero no logramos la participación en ese Consejo Federal. Ahora, en este caso sí lo logramos, por impulso nuestro y por la comprensión por parte de la gestión, particularmente desde la Secretaría de Gestión y Empleo Público de la Nación. Pudimos, entonces, compartir espacios de debate, de difusión, de síntesis, y entender que hay cuestiones que si podemos llevar adelante de forma articulada y en conjunto, se logran más allá de la puja”.

Castellani agradeció la invitación y manifestó: “Quiero contarles un poco sobre esta iniciativa conjunta en la que trabajamos con cada una de las provincias, con cada una de las representaciones sindicales y con distintos grupos de la academia nacional de la Argentina que trabajan los temas del Empleo Público. Nuestra decisión férrea fue primero construir ese espacio de articulación de actores que trabajan desde distintos lugares sobre un mismo tema y que no tenían el escenario para poder discutirlo. La segunda convicción fue que el Consejo tenía que ser específicamente de Empleo Público, y no de Administración Pública en general”.

“Nosotros necesitamos fortalecer al Estado desde su núcleo básico, que son los trabajadores. No solamente en las condiciones laborales, que por supuesto son las que junto a las representaciones sindicales estamos trabajando en cada lugar, sino también en las capacitaciones, en las formaciones y en la comprensión fundamental de la relevancia que tiene ser servidor público. Cada trabajador del Estado no va a perder su condición, ni sus derechos como trabajador, pero tiene que incorporar otra vez la noción de servicio al otro. Porque si no estamos repitiendo esos parámetros de individualismo que tanto cuestionamos nosotros desde lo ideológico”, agregó Ana Castellani.

Esta tarde, en el Stand de ATE en la Feria del Libro, presentamos la publicación "ATE en el Congreso del Empleo Público" junto a @AnaCastellani1 Secretaria de Gestión y Empleo Público de la Nación. Seguimos debatiendo y proponiendo el Estado que queremos. pic.twitter.com/8mHrLdo6vf — Hugo Cachorro Godoy (@CachorroGodoy) May 11, 2022

Sobre el Congreso que se llevó a cabo en los primeros días de diciembre del año pasado en Santiago del Estero, la Secretaria de Gestión y Empleo Público de la Nación dijo: “Trabajamos durante dos días y medio en distintos paneles y con distintos tópicos que hacen a las relaciones laborales, a las condiciones de trabajo, a los programas de formación y capacitación, y a las diferencias que existen entre los distintos Estados con respecto a la situación convenial, y la necesidad de propiciar los convenios que aun no existen. Por supuesto que fue el primer paso, el primer Congreso. Este año haremos el segundo en la provincia de Río Negro durante el mes de octubre. Contaremos nuevamente con la presencia de los representantes gremiales, de los representantes provinciales y de los representantes de la academia, porque esa discusión es con todos”.

Al cierre de la presentación, ‘Cachorro’ Godoy expuso: “Para nosotros presentar este material sobre la participación de ATE en el Congreso Federal del Empleo Público que se realizó en Santiago del Estero era muy importante, porque la convocatoria hecha por el Consejo Federal abrió una instancia nueva, y desde ATE no quisimos desaprovecharla. Y es así que tuvimos la oportunidad de ser parte con una delegación muy importante, porque no solamente participamos un grupo significativo de dirigentes nacionales, sino que también invitamos a participar a trabajadores y trabajadoras provinciales y municipales. Fuimos con la idea de aprovechar al máximo esta convocatoria porque nosotros hace tiempo que venimos reclamando desde ATE que se abran instancias de participación en el Estado”.

“La reforma constitucional del ’94 fue parte de un proceso de consolidación, en democracia, de reformas neoliberales que apuntaron a debilitar y desestructurar al Estado. Como parte de eso hubo una intención de descentralizar. No olvidemos que en ese tiempo fueron 550 mil los trabajadores y las trabajadoras del Estado Nacional que fueron o transferidos, renunciados, jubilados o despedidos por las políticas que expresó el menemismo».

(Prensa ATE)