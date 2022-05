Jubilados pueden acceder a préstamos que no superen el 20% de sus ingresos

Es de público conocimiento que los jubilados en Argentina, en gran parte, cuentan con ingresos mensuales que son bajos para poder cubrir todas sus necesidades esenciales. A ese problema se suma la cuestión actual de la inflación, que de a poco va degradando el poder adquisitivo, con la suma constante de precios de todos los bienes y servicios.

A partir de eso es que en los últimos meses se hicieron cada vez más frecuentes las solicitudes de créditos personales por parte de jubilados, para poder afrontar muchos gastos de su vida cotidiana. Hay muchas financieras que pueden dar posibilidades de crédito de forma muy flexible en cuanto a los requisitos e inclusive el trámite de solicitud se puede realizar de forma online. Las condiciones que las entidades financieras (no bancarias) exigen para autorizar un crédito suelen ser: que la persona tenga hasta 75 años, que sea jubilado o pensionado por la Administración Nacional de Seguridad Nacional (ANSES), tener cuenta bancaria, Documento Nacional de Identidad (DNI) e informar un correo electrónico o un número de celular propio.

Mencionar todas las opciones en financieras que tienen los jubilados resultaría prácticamente imposible y es por eso que ahora vamos a mencionar algunos casos puntuales para ejemplificar. El primero es WayniMóvil, que otorga generalmente hasta $35.000 y con plazos de pago que pueden ser de hasta 6 meses, con una solicitud muy sencilla, en dónde sólo se solicita el DNI. Otra alternativa podría ser Pareto, que otorga sumas de hasta $50.000, también sólo presentando el Documento y el plazo que se brinda es de hasta 2 años para que el usuario cancele su crédito. Y otra posibilidad que como ejemplo podemos destacar es la de Cash Online, entidad que por el momento se encuentra otorgando sumas que son de hasta $30.000 y el plazo de pago puede ser de hasta 36 meses.

Hay dos detalles fundamentales que se deben mencionar sobre estas posibilidades de crédito y es que por un lado todas las solicitudes se hacen online, no es necesario acudir a ninguna oficina o sucursal de forma presencial, lo que reduce exponencialmente el tiempo en el que se recibe el dinero. Y también destacar que la cuota que por mes se va a pagar no puede de ninguna manera superar el 20% del ingreso que tiene el jubilado o pensionado. Y para ir cerrando el análisis que hoy realizamos, no se puede dejar de destacar otra de las opciones con la que se van a poder encontrar los jubilados y pensionados, por ejemplo, que son los préstamos en el acto que tiene disponibles ANSES, que se pueden pedir por medio de su plataforma contando con CUIL y Clave de la Seguridad Social. Se otorgan sumas que van desde $5.000 hasta $240.000 y es posible pagar en 24, 36, o 48 cuotas (la cuota no puede superar el 30% del ingreso). Y para recibir el dinero, se deposita directamente al CBU de la cuenta bancaria que se debe informar al momento de realizar el trámite.