Habrían desplazado a la directora: Padres del Chacabuco de Morón denuncian días sin clases y presencia de drogas en la escuela

Padres de estudiantes de la Escuela Técnica Nº 6 de Morón volverán a movilizarse este viernes frente al edificio ubicado en Rivadavia y Rawson, en reclamo de los días que sus hijos pasaron sin clases ante la falta de profesores y de otras situaciones que nunca habrían sido atendidas por las autoridades del establecimiento, como el supuesto consumo de estupefacientes.

Se trata de la segunda movilización, después de la protagonizada el martes pasado por un puñado de manifestantes. Recién entonces empezaron a saliera la luz cosas que venían sucediendo desde hace mucho. Esa misma tarde, circulaba un nota enviada al personal del «Chacabuco», en la que tres inspectoras (sin firmas y sin sellos, pero con un encabezado del gobierno de la Provincia) del de escuelas informaban que tanto la directora de la EEST Nº6, María Nazar; como el vicedirector, Martín Beláustegui Goita, habían sido cesanteados de sus cargos.

¿Qué Pasa cuando faltan los Profesores?

¿Qué Pasa cuando suspenden las clases por falta de Profesores?

Hoy en los chicos de la EEST N6 salieron a reclamar por AUSENCIA DE PROFESORES! Ellos si quieren CLASES EN LAS AULAS!

En teoría se habría abierto una investigación para confirmar su hubo un mal manejo de la situación. Según los padres, hay denuncias penales por venta y consumo de marihuana en el colegio. Además del desmanejo de las horas de cátedr, por exceso de licencias al personal docente.

«Más allá de la falta de profesores, que es a nivel nacional. Está como normalizado en la escuela pública. Algunos faltan porque las condiciones no son apropiadas. Otros van igual y otros aprovechan al máximo las licencias permitidas y no vienen casi nunca. Nuestros chicos no tuvieron una semana completa de clases desde que arrancó el año», contó hoy Gustavo, papá de un alumno del Chacabuco, en diálogo con el programa Estación Central (Mpquatro radio).

En el día de hoy se realizó una convocatoria de padres de la Escuela Técnica N° 6 "Chacabuco", en el Partido de Morón.

Y agregó: «Hay un montón de problemas por falta de organización. Los chicos cuentan que en los baños se consume y se venden drogas, hay mucha violencia, robos. Está en investigación. Pero apuntamos a la dirección por la falta de organización. Porque los chicos viven de ocio».

«Los chicos hicieron reclamos, pero los padre movilizamos porque nunca hubo una dirección del cuerpo directivo. Pedíamos una reunión. Nos atendían 10 minutos y ya estaba. Por eso fuimos a la Jefatura distrital. Hasta hablamos con el intendente buscando una solución», dijo el papá.

– ¿La directora fue relevada?

«El documento circuló, pero sin membrete oficial. Hablamos con las inspectoras, pero no nos dan información porque estaba en investigación. Así que no sé qué tan verídico es. Vamos a esperar qué solución nos dan desde Jefatura distrital, con la que estamos en contacto», cerró Gustavo.