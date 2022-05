HCD Morón: El bloque de Juntos rechazó una reunión con el intendente y exige debatir una «interpelación» en el recinto

El bloque de concejales de Juntos rechazó la invitación que había cursado el intendente de Morón, Lucas Ghi, para que este viernes, en el palacio municipal, los funcionarios de Salud del Municipio informen a los integrantes del HCD sobre el desarrollo de la ordenanza 20.477 del 2001, por la cual se aprobó el programa de «Reducción de Riesgos» en materia de adicciones.

Pero la bancada que preside Francisco Mones Ruiz (CC) desistió de la misión por considerar que, primero, el presidente del Concejo Deliberante debe cumplir con las sesiones extraordinarias que fueron pedidas por la oposición y que no fueron solicitadas. En especial la que debía analizar un pedido de interpelación al intendente por los panfletos difundidos en el último festival «La Minga», que causó revuelo por los consejos sobre el consumo de drogas.

MIEDO AL DEBATE DEMOCRÁTICO



Tras el escándalo nacional de "tomá poquita cocaína" el intendente @LucasGhi huye de las interpelaciones en el Concejo Deliberante, y "nos convoca" a una reunión a puertas cerradas.



Den la cara en el recinto de la democracia! pic.twitter.com/orYsR3KrQU — Francisco Mones Ruiz (@_FranciscoMR_) May 16, 2022

«Tras el escándalo nacional de ‘tomá poquita cocaína’, el Intendente Ghi escapa a dar explicaciones en el ámbito natural de nuestra democracia: el Concejo Deliberante.

La convocatoria a una reunión a puertas cerradas” para ‘intercambiar opiniones’ con funcionarios en vez de una sesión pública y abierta en el recinto donde están los representantes elegidos por los vecinos no es más que un ataque a nuestra calidad democrática», reza el comunicado firmado por Ruiz, Faro, Traverso, Fusco, Ugartemendía y Quintana.

«El Bloque de concejales de Juntos por el Cambio lleva tres pedidos de interpelación a los que el Intendente se niega sistemáticamente y no se va a prestar a esta maniobra que daña nuestra institucionalidad y desprecia el rol de todo el Concejo Deliberante. Si el intendente Ghi no tuvo empacho en desfilar por todos los medios para hablar del tema no entendemos cuál es la excusa de no venir a dar explicaciones en el lugar que corresponde», comunicaron los concejales Juntos por el Cambio.

Hace un par de semanas, cuando debía realizarse la extraordinaria, desde el HCD informaron que no había una fecha límite estipulada para esa convocatoria, que parece quedar en el aire como otras anteriores bajo esta gestión. De ahí el enojo del macrismo local.