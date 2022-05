HCD de Morón: El voto de un monobloque fue clave para que se apruebe, por mayoría, la Rendición de Cuentas del 2021

El Concejo Deliberante de Morón aprobó esta tarde, por mayoría simple, la Rendición de Cuentas del Municipio del período 2021. Para esto fue clave el voto de un monobloque que dio vuelta la ventaja que tenía el universo de Juntos por el Cambio y permitió que la Presidencia del cuerpo desempate a favor 13 a 12.

Se trata del balance de las cuentas municipales del año pasado, que arrojó de $6.808.034 de acuerdo al informe del oficialismo, habiéndose ejecutado un total de $12.139.510.630 de pesos, lo que representa un aumento del 74% en relación al ejercicio 2020. La recaudación de TSG mostró un aumento del 42% interanual ($639.10 millones), y la Tasa de Seguridad e Higiene tuvo una variación positiva del 90%, representando un aumento de $1080,52 millones, conformando una recaudación total de $4.449,23 millones.

Todo esto para la oposición fue un mero «dibujo», pero no llegó a desaprobar las Cuentas, debido a que el monobloque de Juntos-Encuentro Federal que representa Cristian Herrera (ex funcionario de Ramiro Tagliaferro) votó a favor tanto del Balance como de la compensación de partidas, permitiendo así que el voto doble de la Presidencia (que retuvo el FdT por los votos de ese mismo edil y de Alejandra Liquitay) desempatara la elección. Los bloques de Juntos por el Cambio, de la UCR y la propia Liquitay votaron en contra.

Fue aprobada por mayoría la Rendición de Cuentas 2021 en Morón❗



✳ Se realizó mediante una larga jornada, la Rendición General de Cuentas enviada por el Departamento Ejecutivo al @hcd_moron para su tratamiento. pic.twitter.com/Vrg9EGygKC — FR Morón (@FR_Moron) May 23, 2022

Fueron cuatro horas de debate y de grieta. Paula Majdansky (Cámpora), presidenta de bloque, expuso primero sobre el crecimiento del 10.3% del país el año pasado, para explicar el balance de las cuentas municipales en la notable recuperación de la economía. «No fue magia», dijo parafraseando a Cristina Kirchner.

“Se logró acompañar y apoyar a unidades productivas de más de 70 actividades repartidas en los distintos municipios de toda provincia. De los 10.811 trámites ingresados, 10.727 de ellos tuvieron evaluación favorable para acceder al beneficio: el 93,90% de quienes lo solicitaron fueron personas físicas y los restantes, personas jurídicas”, expresó la edil del Frente de Todos.

Claudio Rugna, en tanto, apuntó sobre la inversión realizada por el Municipio en materia de seguridad, asegurando que ”esta gestión llevó adelante una renovación completa del parque existente de los móviles policiales, con la incorporación de 10 autos en el 2020 y 10 autos, 15 motos y 30 camionetas durante el 2021. Resultando un total de 155 móviles nuevos en este año, gracias a la inversión de $161.039.015,93″.

Y agregó que “en conjunto con el Ministerio de Seguridad de la Nación, se desarrollaron acciones que nos permitieron contar con la Unidad de Despliegue Estratégico de la Policía Federal Argentina, dentro de nuestro Partido, en el predio ARENIL», como también de la Unidad Táctica de Operaciones Inmediatas (UTOI) cediendo para el uso un sector del Parque Industrial DECA de Haedo».

No obstante, esta fue una de las áreas más cuestionadas por el presidente de la bancada de JxC, Francisco Mones Ruiz, quien aseguró que «se desinvierte en seguridad ciudadana un 14%, mientras que se aumentó 108% las partidas de la unidad intendente y de las áreas políticas».

Mientras los simples mortales, los Vecinos de #Moron sufrimos y padecemos la inseguridad. El intendente de #Morón se gasta más de 3.5 millones en su propia seguridad.



No les importa nada, más que su propia seguridad y bolsillo.



Otro escándalo Lucas Ghi y van…? pic.twitter.com/59YDxGMcPv — 🅶🆄🆂🆃🅰🆅🅾 🅳🅴🅷🅴🆉🅰 (@GusDeheza) May 23, 2022

El escaño de la CC-ARI además denunció además que en noviembre del 2020 el municipio «recibió $212 millones del Fondo de Fortalecimiento de Seguridad bonaerense» y que «en junio del 2021 se reasignó esa partida para pagar gastos corrientes, más concretamente en personal, lo que está prohibido por la ley».

Un debate aparte mereció el trunco pedido de interpelación al intendente y al secretario de Seguridad, Gustavo Yapura. La sesión fue solicitada en febrero, luego de que un policía bonaerense matara a un motochorro a metros de la casa de Lucas Ghi, en El Palomar.

«Yapura nos mintió en la cara cuando dijeron que Ghi no tenía custodia policial, cuando hay una nota con su firma pidiendo policía adicional para vigilar la casa del intendente. Por eso no querían debatir, para que no quedara grabado lo que era una mentira. ¿Esperan ahora que convalidemos que le quitaron 22 millones de pesos a esta secretaría?», cuestionó Ruiz.

Daniela Burgos (FdT), presidenta de la comisión de Salud y Medio Ambiente, enumeró las medidas realizadas por el municipio en esa materia, destacando que, “Argentina al terminar el año 2021 quedó en el ranking de lo mejores países del mundo respecto a la vacunación de su población, siendo Morón el distrito que más vacunó en el conurbano bonaerense con un 90% de la población con el esquema completo.”