Policías balearon a un joven por cruzar el semáforo en rojo en Moreno: Berni dijo que «hay que ponerse en el lugar de ellos»

Un joven rugbier de 19 años resultó este domingo herido de tres balazos cuando conducía la camioneta de su padre y fue perseguido y chocado por móviles policiales en el partido de Moreno, informaron fuentes judiciales, de la fuerza y familiares de la víctima.

A raíz de lo ocurrido, dos de los efectivos que participaron de la persecución fueron imputados de «lesiones agravadas» y, por ahora, no quedaron aprehendidos.

El hecho se produjo minutos antes de la 1, sobre la ruta provincial 7, frente al barrio cerrado Álvarez del Bosque, en la localidad de Francisco Álvarez, en dicho partido del oeste del conurbano, donde Tomás Kruger (19) reside junto a su familia.

De acuerdo a las imágenes de las cámaras de seguridad instaladas por los propios vecinos, en una primera secuencia registrada a las 0.58 se observa que una Toyota Hilux negra y con los vidrios polarizados frenó frente al portón de ingreso al barrio y un patrullero sin la sirena encendida lo chocó del lado del acompañante. Ante esta situación, la camioneta dio marcha atrás y abandonó el lugar por la ruta, mientras que el patrullero quedó detenido allí.

En una segunda secuencia inmediatamente posterior se ve que a unos 50 metros de distancia, siempre sobre la ruta, la camioneta se detuvo sobre la banquina, y lo rodearon otros cuatro móviles policiales, uno de los cuales también lo colisionó del lado de conductor, a la altura de la trompa, al tiempo que un efectivo llegó corriendo y esgrimiendo su arma. En esas circunstancias, varios policías hicieron descender al conductor de la camioneta y lo redujeron en el piso.

Alertados de lo ocurrido por el personal de seguridad del barrio, los padres del joven salieron de su domicilio y se encontraron con los policías y su hijo esposado y ensangrentado en el suelo, tras lo cual, el chico fue trasladado a un hospital de la zona, donde permanece internado.

Carlos, el padre del joven, contó esta mañana a Crónica TV que su hijo tiene «un tiro en cada pierna y uno en el brazo derecho que se lo quebró».

«Está sedado en el hospital», detalló el hombre, quien explicó que él le había prestado la camioneta a su hijo anoche, luego de que el joven jugara un partido de rugby en un club local, para que «no se tomara el colectivo» y que al momento de la persecución «no tenía ninguna arma de fuego» que justificara que le dispararan.

«Los policías me dijeron que había pasado un semáforo en rojo y que iba pasando autos en zig-zag», indicó Carlos, quien dijo sentirse «indignado» por lo que le hicieron a su hijo.

«Es una locura. No se puede creer que un patrullero lo fuera corriendo sin las luces. Él frena, se quiere meter por el portón pero está cerrado y ahí lo chocan», relató.

Carlos señaló que su hijo «tenía miedo» y que por eso siguió cincuenta metros con la camioneta y que perdió el control de la misma porque «ya tenía el brazo quebrado».

«Hay tiros en la puerta y en el vidrio de la camioneta», sostuvo el hombre, quien agradeció la asistencia médica que le brindaron a su hijo, y el trabajo de la fiscalía y los jefes policiales.

Según el padre de la víctima, los que dispararon fueron «dos» de los policías involucrados en la persecución.

En tanto, en el lugar del hecho trabajaron hasta el mediodía los peritos de la Policía Federal Argentina (PFA) que buscaron elementos de interés para la causa en la camioneta del joven baleado.

A su vez, Carlos añadió que su hijo «está fuera de peligro» y que esta tarde lo van a derivar a una clínica de Morón para ser intervenido quirúrgicamente del brazo.

«Mi hijo nació de nuevo. Es un pibe que acá en Moreno lo conocen todos. En el club, en el barrio. Todos lo quieren ir a ver al hospital», agregó.

Por su parte, fuentes de la fuerza indicaron a Télam que hasta ahora son dos los policías involucrados en el hecho que fueron imputados de «lesiones» y que ya se le dio intervención a la Auditoría General de Asuntos Internos del Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires. Los mismos voceros señalaron que el joven baleado fue acusado de «resistencia a la autoridad».

Mientras que las fuentes judiciales detallaron a Télam que el fiscal Federico Soñora, de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 4 descentralizada de Moreno, investiga el accionar de los policías; al tiempo que las actuaciones por resistencia a la autoridad quedaron a cargo de Emiliano Buscaglia, de la UFI 5 de ese mismo distrito.

Estos informantes señalaron que los efectivos investigados son un hombre y una mujer, y que todavía no se fijó la audiencia para que sean indagados, ya que primero se analizará toda la prueba reunida.

«Están imputados porque pudo haber habido, en principio, un mal accionar del personal policial», explicó a Télam una fuente con acceso al expediente. Además, aclaró que la carátula de «lesiones agravadas» es provisoria y podría variar en función de lo que arrojen distintos estudios, entre ellos, la historia clínica del joven baleado.

Berni respaldó a los policías

El ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, respaldó en principio el accionar de la pareja de policías que baleó al rugbier al señalar que «no es normal que un vehículo se de a la fuga cuando se le da voz de alto y es perseguido por tres patrulleros».

Además, el ministro deslizó que los policías alegaron que el joven «hizo un movimiento como que iba a disparar». «La información que tengo yo, no quiere decir que sea la verídica, porque lo tendrá que determinar el fiscal, es que el vehículo evade un control y fue perseguido por la policía, no con un móvil sino con tres, y que no dio obediencia a la intimación de parar», expresó Berni en declaraciones al canal TN.

El funcionario sostuvo que los policías fueron separados en forma preventiva, pero remarcó que el fiscal actuante no tomó ninguna determinación sobre ellos. «Llama atención que los dos policías hayan disparado. Son dos oficiales de experiencia. Hay que ponerse en lugar de ellos y entender que estaba oscuro», deslizó.