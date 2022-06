Sin calefacción: Mientras Kicillof dice que «no voy a responder chicanas», siguen las denuncias de escuelas sin clases

Cientos de escuelas públicas continúan hoy sin clases en Provincia de Buenos Aires a causa de la falta de calefacción. Mientras que para la FEB, que ayer se reunió con el ministro de Educación Alberto Sileoni, y dice que hay apenas 500 establecimientos afectados por las bajas temperaturas, para la oposición del SUTEBA son muchas más. Unas 90 en La Matanza, otras 120 en Merlo, 59 en Quilmes, sólo por contar tres casos.

Las estimaciones extraoficiales dan que más de 300 mil alumnos se ven impactados en su jornada escolar completa o en forma parcial, por la falta de obras, ausencia de gasistas matriculados para habilitar el servicio de gas y el protocolo que el oficialismo activó para suspender clases si la temperatura baja de los 10ºC.

“No voy a contestar chicanas con chicanas. Voy a contestar chicanas con hechos y realidades como esta escuela y las obras de infraestructura escolar que estamos llevando a cabo en toda la Provincia”, subrayó el mandatario provincial, Axel Kicillof, ayer, desde Lomas de Zamora, ante las críticas de Padres Organizados, la oposición y la comunidad docente que no está alineada con el oficialista K Roberto Baradel.

Venimos de 4 años de promesas incumplidas, pero asumimos el compromiso de encarar todo lo que falta y, en 2 años, ya hicimos 76 nuevas escuelas y 4 mil obras de refacción.



No vamos a contestar chicanas con chicanas, sino con las obras que estamos realizando en toda la PBA. pic.twitter.com/ySZtDV4iZo — Axel Kicillof (@Kicillofok) June 1, 2022

«Recibimos dos mil escuelas con inconvenientes y con todas las inversiones que hicimos hoy son 350 las que tienen dificultades”, precisaron en la carta educativa esta mañana. Pero el problema es muchísimo mayor, pese a la inversión prometida y los meses que las escuelas estuvieron cerradas. Un hecho inédito en la historia.

La diputada de Evolución Radical Danya Tavela aseguró que es “gravísimo” que se sigan perdiendo días de clase.

“La política debe trabajar para que la educación sea declarada como un servicio esencial. Las aulas deben volver a ser un lugar de formación, un espacio para generar igualdad, construir esperanza y cumplir sueños”, agregó.

El director general de Cultura y Educación, Alberto Sileoni, advirtió: “Somos conscientes de las carencias y de la amenaza del frío en las escuelas, por eso hemos hecho muchísimas obras en estos dos años, entre ellas 1.500 obras de gas, pero si hay estudiantes pasando frío tenemos el deber ético y político de resolverlo”.

Para Suteba y FEB el problema son las bajas temperaturas. No las escuelas sin calefacción. Así es como tratan el tema cuando se asumen como parte de un gobierno. https://t.co/brPLOJKQ6T — Darío Albano (@albanodl) June 1, 2022

Esta semana se sumaron reclamos por doquier. Protesta en la escuela Primaria Nº 50 de Castelar Sur (barrio Seré) por la falta de calefacción, pese a que se licitó a principios de año un edificio nuevo para su reemplazo. La Técnica Chacabuco está sin taller por la mañana por falta de calefacción.

La Primaria 40 de Castelar Sur no tiene calefacción. «En la Secundaria 38 la mitad de las aulas son conteiners sin aislamiento para frío. Si bien tienen caloventor te morís de frío igual. Sin ventilación», postearon.

Escuela Secundaria 10 de Hurlingham los chicos de 2do año hicieron una puerta de cartón por el frío, porque «están sin puerta desde el comienzo de año», denunciaron desde Padres Organizados de ese distrito.

En La Matanza la agrupación Multicolor dio a conocer un informe parcial: En González Catán, hay varias escuelas que reducen su jornada (entran más tarde y salen antes) por el frío. Son las secundarias N° 12 y 27; y la Primaria 125. En La Tablada tanto la Secundaria 109, como el Cens 466 suspendieron de clases de la noche. En la 74 de Catán hay suspensión hasta el miércoles. En la 518 (escuela especial) pasó lo mismo con el turno mañana. En Laferrere, la 169 suspendió los dos turnos. La Secundaria 62 abre sus puertas 9.15hs. La 26 y la 72 más tarde. La secundaria 140 está sin clases. Y la Primaria N° 190 también está sin estufas.

Dos años sin clases y hoy 1 de junio están suspendidas por falta de calefacción. Parece que el gobernador que confunde naranjas con mandarinas no empezó a gobernar todavia. ¿También confundirá frío con calor? pic.twitter.com/AZoPP1SYPT — Gastón di Castelnuovo (@DiCastelnuovoG) June 1, 2022

En Ituzaingó la Técnica 1 y secundaria 4 están sin clases por falta de calefacción: no les funciona la caldera.

La profesora y ex directiva del SUTEBA La Matanza Nathalia González Seligra (ex diputada del FIT) reveló hoy que en La Matanza hay 90 establecimientos públicos con problemas por falta de calefacción. Su lista, la Multicolor, viene aparte de perder la elección del SUTEBA pero impugnó el resultado por la supuesta carga de afiliados que no son docentes y una mesa en la que se llevaron una urna al baño sin que fuese precintada.

«Lamentablemente la realidad no se explica por una ola polar, sino por una estructura de años. No hay instalaciones adecuadas. El lunes comenzó una crisis con las bajas temperaturas, porque hay escuelas sin instalación de gas o en riesgo, por lo que no se utiliza, falta de estufas, o calderas que no funcionan porque son del siglo pasado. En algunas escuelas no tienen todas las estufas en condiciones. Por eso hicimos un relevamiento de las escuelas que están suspendiendo las clases. Hay 90 de 700 en La Matanza que no están funcionando normalmente, porque no dan clases o porque abren a las 10», sostuvo a radio Mpquatro.

🥶⚠️La escuela secundaria Héroes de Malvinas de #ituzaingó estará sin clases hasta el lunes porque no funcionan las calderas .. https://t.co/nfr33kEoo5 — Darío Albano (@albanodl) June 2, 2022

«Tenemos un invierno largo. No sirve adelantar las vacaciones», agregó. Respecto a la posición oficial del SUTEBA Provincia, reconoció «notables diferencias». «El Frente de Unidad bonaerense que encabeza Baradel no convocó a una sola medida de lucha desde el 2018. Viene manteniendo una tregua total», apuntó.

La dirigente de la Lista Marrón reflexionó que «el sindicato tiene que luchar por los afiliados y la comunidad educativa».

«Creemos que hay una integración total del SUTEBA al gobierno de Kicillof, que sólo habla de la herencia recibida y a dos años y medio, no preparó las escuelas. En la escuela donde trabajo paramos la escuela 10 días en el 2018 y nos repararon las estufas. Ahora, en otra escuela en la que trabajo arrancamos a las 10 porque las estufas no funcionan desde el 2010. La falta de gas tampoco puede garantizar que funcionen los comedores».

Ayer la izquierda marchó al Consejo Escolar para pedir por obras. «Nosotros y los concejales del FIT estamos denunciando la sub ejecución del fondo educativo para las escuelas por parte del Municipio», sostuvo.