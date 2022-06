Santilli y Arietto fustigaron al gobierno de La Matanza: «Es tierra de nadie, liberada a los delincuentes y narcos»

El diputado de JxC Diego Santilli y la abogada Florencia Arietto estuvieron ayer en González Catán, Isidro Casanova y Ciudad Evita, durante una recorrida por La Matanza, distrito al que calificación como «la expresión más clara de un gobierno ausente, es tierra de nadie, liberada para los delincuentes y los narcos».

Por la mañana, el legislador nacional visitó junto al concejal Jorge Lampa el Hospital de Agudos Paroissien y la Salita de Primeros Auxilios San Pedro.

Al mediodía, Santilli y Arietto recorrieron el centro comercial de González Catán. Acompañados por los concejales de Juntos por el Cambio, Héctor «Toty» Flores y Lalo Creus, aseguraron que «La Matanza es la expresión más clara de un gobierno ausente, es tierra de nadie, liberada para los delincuentes y los narcos».

«La Provincia requiere de un plan preciso y efectivo para frenar el avance de la delincuencia, mayor presencia policial en las calles, incorporar tecnología y formar y equipar a las fuerzas policiales», afirmó Santilli. «El gobernador está ausente en la lucha contra los chorros y los narcos, no aparece, no gestiona, no se involucra. El estado de abandono es total y permanente», concluyó Santilli.

Por la tarde, Santilli participó en la Plaza Ciudad Evita de una reunión con vecinos autoconvocados por la inseguridad. Junto a Mónica Roces y Hernán Berisso, el diputado nacional finalizará su agenda a las 18 horas con una reunión de vecinos, comerciantes y víctimas de la inseguridad en el Club 3 de Noviembre.