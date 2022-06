Carrera pre-electoral: Manes y Losada se mostraron juntos en La Matanza, donde el Movimiento Evita pide ir a internas

Acompañados por el presidente de la UCR bonaerense, Maximiliano Abad, y la referente local Josefina Mendoza, el diputado Facundo Manes y la senadora Carolina Losada caminaron este viernes por las calles de Ramos Mejía, en lo que podría leerse como el primer desembarco pre-electoral del radicalismo en el GBA.

Ambos tuvieron buenos elecciones en las últimas legislativas: el neurólogo logró casi el 40% de los votos en la interna de JxC contra Diego Santilli. Y la experiodista fue la sorpresa en Santa Fe al ganar una banca en el Senado.

Manes aseguró que “el radicalismo va a ir con un sólo candidato” a Presidente el año que viene y aprovechó para recordar: “Del 2015 al 2019 no fue una coalición, fue el PRO que gobernó». «Macri dijo que fue una coalición electoral pero ahora ‘yo gobierno’. Ahora hay un partido radical que se levantó, que se ha transformado y va a convocar a un amplio sector de las clases populares”, apuntó.

La foto de Manes y Losada llega en momentos de fuertes tensiones en Juntos. El diputado confirmó que “el radicalismo va a ir con un solo candidato” el año que viene. Y viene dando señales además en el sentido de poner límites a los sectores del PRO que buscan un acercamiento con Javier Milei.

“Las alianzas deben ser por ideas, no por encuestas, modas o contactos personales. Después en el gobierno se nota. Es como estar en el quirófano donde se juntaron dos profesionales con técnicas diferentes y el paciente es el que sufre”, dijo.

Mientras tanto, ayer se conoció una encuesta de CB Consultora Opinión en la que el neurocientífico aparece bien ponderado: En 16 de las 24 provincias en las que Manes fue medido, incluidas las más grandes, registró mayor porcentaje de imagen positiva.

Pero muestra un alto nivel de desconocimiento hacia su figura, que según el distrito puede llegar hasta el 40%.

Los 8 distritos donde mejor midió son Corrientes, Mendoza, Capital Federal, Buenos Aires, San Juan, Neuquén y Santa Fe. En provincia tuvo un 44,3% de imagen positiva contra 33,4% negativa, en tanto que en Ciudad de Buenos Aires fue 46,6% y 32,3%, respectivamente. La muestra se hizo entre el 3 y el 8 de junio.

La boleta encarna la esperanza, los deseos, los temores y las convicciones de millones de argentinos. Es justamente por eso que tenemos la responsabilidad de mejorarla. #BoletaÚnica pic.twitter.com/hwIIRZ8jgt — Facundo Manes (@ManesF) June 9, 2022

Frente de Todos: Piden internas

El Movimiento Evita también plantó bandera en La Matanza, el bastión peronista que conduce Fernando Espinoza, de cara a la interna del año que viene, con la diputada provincial Patricia Cubría a la cabeza. “Esperamos que haya unas PASO y que podamos demostrar el cansancio de esta gestión”, declaró la legisladora.

En el cierre de listas del año pasado, Cubría había intentado armar una lista a concejales dentro del Frente de Todos por fuera de la que terminó encabezando el intendente para, en definitiva, garantizar la victoria oficialista. Al ver que no había posibilidades de competición interna, el Evita decidió bajar la lista. “Si en ningún lado había PASO, no tenía goyete. Fue una decisión política, ahora eso no va a suceder. Esto se tiene que expresar políticamente”, asegura Cubría quién además es pareja del líder del Evita, Emilio Pérsico.