Movimientos sociales cruzaron a Cristina Kirchner por decir que «las políticas sociales no pueden seguir tercerizadas»

Las organizaciones sociales salieron a responderle a la vicepresidente, Cristina Kirchner, quien pidió el lunes desde el plenario de la CTA pidió que el Estado deje de «tercerizar» la entrega de planes sociales, subsidios y otros programas de asistencia, lo que fue leído como un ataque a un sector que hoy no controla.

«No entiende los movimientos sociales. No entiende la pobreza, como la mayoría de los políticos», afirmó el líder del Movimiento Evita, Emilio Pérsico, en diálogo en Radio con Vos. «Cristina nos declaró la guerra»: fue la dura respuesta de Luis D’Elia. La vicepresidente «se sumó a la campaña antipiquetera, mientras pacta con los punteros de los intendentes», respondió, por su parte, Eduardo Belliboni, referente del Polo Obrero.

El último discurso de CFK marcó otra divisoria de aguas en el oficialismo, como aquella dura carta posterior a las PASO en 2021. La intendenta de Moreno, Mariel Fernández, que milita en el Evita, se sumó en redes sociales a la solicitada que esa fuerza sacó este martes para marcar posición y responderle a la Vice.

A poco de recordar el asesinato de Darío y Maxi, @CFKArgentina ataca a las organizaciones sociales independientes. Miente con una supuesta "tercerización" de los planes para que intendentes y punteros concentren la asistencia social. Acá, del lado de los que luchan sin claudicar pic.twitter.com/Er3esAWb2D — Alejandro Bodart (@Ale_Bodart) June 21, 2022

«Si entendiera la pobreza, la habría resuelto. El único derecho que construyó Cristina es la AUH», acusó Pérsico.

El lunes, en el plenario de la CTA en Avellaneda, Cristina había indicado: «El peronismo es trabajo, laburo; no depender de un señor que me da el alta o la baja. Los tipos rara vez laburan, las que laburan siempre son las mujeres. ¡Si Evita los viera… mamita!».

«Me gustaría hablar con Cristina, pero no es fácil», dijo Pérsico. Y contó que «a las compañeras del Movimiento Evita les cayó mal», lo que dijo la vicepresidenta durante el acto. «No solamente revuelven la olla, son dirigentes. Tenemos más dirigentes mujeres que hombres», aseguró. «Los políticos no entienden qué son las organizaciones sociales, no entienden los planes. Alberto (Fernández) se ha metido mucho en el tema», diferenció.

Pérsico también se refirió específicamente al debate sobre los programas sociales: «Cada gobierno que viene quiere inventar un nuevo subsidio. Nosotros apoyamos la idea del salario universal. Creemos que el subsidio tiene que ir hacia el trabajador».

La única verdad es la realidad. pic.twitter.com/SWQCg5BfDQ — Mariel Fernández (@marielfmoreno1) June 22, 2022

Respecto a las declaraciones del ministro bonaerense Andrés «Cuervo» Larroque, quien había ‘denunciado’ un pacto entre el Movimiento Evita y Martín Guzmán, Emilio Pérsico aseguró que tienen «una relación tumultuosa con Guzmán. Lo que le molesta a Larroque es que no hay ningún ajuste como ellos anticiparon», concluyó.

Por su parte, Lucas Spinosa, referente de la UTEP Morón, pidió relativizar el pedido de Cristina sobre el control de los planes. «Quien conoce cómo funciona, hay una parte de los planes sociales que la gestionan los municipios, y otra las organizaciones. Los planes sociales no son los mismos de hace 20 años. Ahora es un salario complementario, por ley, que garantice una entrada a personas que trabajan todos los días».

El militante del Evita consideró que hoy la economía popular creció tanto que «en algunas provincias supera al trabajo en blanco».