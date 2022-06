Castelar: El dueño de un Pet Shop arriesgó su vida para perseguir a dos ladrones que acaban de asaltar su local

Un comerciante de 26 años arriesgó su vida para salir a perseguir a dos delincuentes que ingresaron a su local de venta de artículos para mascotas en Castelar Norte. Se pasar por clientes, pero luego lo amenazaron y lo dejaron atado para robarle. Cuando la víctima logró liberarse salió a correrlos y se enfrentó cuerpo a cuerpo, hasta que lograron escapar sin realizar ningún disparo. Las armas serían de juguete.

El hecho ocurrió este martes al mediodía en un Pet Shop llamado «Rincón Animal», ubicado en calles Monte de Oca y San Pedro, de Castelar norte, adonde entraron dos delincuentes que inicialmente se hicieron pasar por clientes y luego amenazaron al propietario con un arma que aparentemente era de juguete. Tras apoderarse de 15 mil pesos y algunos elementos, los asaltantes ataron al comerciante y escaparon.

Los voceros policiales explicaron que la víctima logró liberarse y salió a perseguir a los ladrones. Se abalanzó sobre uno y trató de inmovilizarlo, aunque el cómplice lo amenazó con el arma y logró así subirse a un auto y escapar de la escena.

Esta mañana, el comerciante, llamado Facundo, contó a Telefé que uno de ellos era muy mayor y que le pegaron un culatazo en la cabeza para que entregue todas las pertenencias. «En ese momento me pasaron muchas cosas por la cabeza. Lo que pasó es que entran dos personas a mi local para pedirme una bolsa de piedras sanitarias, los atiendo y una de ellas me dice que era un asalto», relató.

«Uno de ellos me dice ‘dame toda la plata’ y le entrego quince mil pesos que tenía, un reloj, una cadenita y mi teléfono. Me llevan a los empujones al baño, donde me atan con precintos y escapan. Ahí yo me desato porque tenía una mano sola atada y los salgo a correr por la calle. Al que agarro era mayor y me le tiro encima. pero el otro retrocede y me apunta con un arma y se van corriendo», agregó Facundo.

«Las armas creo que eran de juguete y uno le decía al otro ‘tirale, tirale'», concluyó. Interviene en el hecho la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) número 8 del Departamento Judicial Morón.