Con 6 acusados, tres prófugos y el asesino muerto, comienza el juicio oral por el asesinato de un cajero del Banco Nación

Tras dos años de investigación, comienza en el Tribunal Oral en lo Criminal N° 3 de San Martín el juicio contra los seis acusados por el crimen del cajero de la sucursal La Matanza del Banco Nación, ocurrida durante un asalto en enero del 2020.

Se trata de esclarecer el asesinato de Mario Germán Chávez Torrez, de 31 años, bancario, músico e hincha de Independiente y Morón. A los imputados se los acusa por el asalto a la sucursal bancaria de Isidro Casanova. Las miradas recaen principalmente sobre dos personas -Norberto Manuel Salinas (30 años) y Lucas Fernando Delgado (28 años)- que están acusados por asalto y crimen.

Mientras que Sergio Nicolás Poggi (28 años), Alejandra Francisca Carnevale (53 años) y Ayelén Analía González afrontan cargos por encubrimiento. Entre ellos, la integrante de la Policía de la Ciudad, Solange Estefanía Díaz, de 36 años, la única que llega libre al debate, excarcelada bajo fianza el 18 de noviembre de 2020.

Con la colocación de una placa recordatoria en la sucursal Isidro Casanova, el Banco Nación y la Asociación Bancaria rindieron un homenaje a Germán Chávez, al conmemorarse el primer aniversario del asesinato del cajero del BNA.

En tanto, el presunto autor material del asesinato, Alberto Manuel Feijo (40), apodado “Aceite” o “Aceitura”, fue asesinado durante un tiroteo ocurrido a principios de este año en la zona sur del Conurbano. Dos años atrás, meses después del asesinato, el Ministerio de Seguridad había ofrecido una recompensa de $2.000.000 para quien aportaran datos para dar con su paradero.

En ese sentido, la madre de la víctima, Trinidad Torrez, habló de cómo se siente ante el proceso que iniciará esta tarde: “Las sensaciones son muchas, desencontradas. Saber que el asesino de mi hijo, Aceite, no respira me pone bien, me da una energía diferente para seguir. Esa es una primera etapa. La segunda es el juicio y espero que les den perpetua a todos, que sean penas ejemplares. Aunque siempre digo lo mismo: mi hijo está muerto y no va a volver con nada. A nosotros su partida nos destruyó y el tiempo se detuvo para siempre”.

El debate comenzará a las 15 este viernes en la sede judicial de Yapeyú 1912 (San Martín) tendrá como fiscal federal de juicio a Eduardo Codesido, a pesar de que todavía hay tres prófugos en la causa, apodados “Maxi”, “Chiquito” y “Negro”.

#FlorencioVarela La Policía Bonaerense detuvo a Alberto Manuel Freijó conocido como "Aceite", el asesino de Germán Chavez Torres, el cajero del Banco Nación de Nación Arg, asesinado en un asalto en la sucursal Isidro Casanova el 31 de Enero de 2020.

Se tiroteó con la policía.

Se tiroteó con la policía. pic.twitter.com/meTKi2cuS3 — Ignacio González Prieto (@igonzalezprieto) February 23, 2022

El asesinato de Chávez Torres (31), quien además de trabajar como cajero era bajista en una banda de heavy metal y jugador de eSports, ocurrió minutos después de las 10 del 31 de enero de 2020.

Ese día, a las 10.06, una banda de ladrones con sus rostros cubiertos, fuertemente armados y organizados irrumpieron en la entidad bancaria situada en Roma 3271, de Isidro Casanova, y se apoderaron del dinero que había en tres cajas de atención al público.

En la caja uno, los asaltantes se encontraron con Chávez Torrez, a quien mataron de un tiro cuando intentó resistir el robo. A la banda le llevó dos minutos cometer el asalto y crimen y otros dos escapar del lugar, tal como quedó registrado en las cámaras de seguridad.

Murió Aceite, el prófugo más buscados de la Provincia, acusado de matar a Germán Chávez, cajero del banco Nación de Casanova, asesinado en un asalto. Alberto Freijó había resultado herido ayer tras tirotearse con la policía Bonaerense.

En base a los elementos obtenidos en la pesquisa, la fiscal federal que instruyó el caso, Mariela Labozzetta, pidió que Salinas y Delgado sean juzgados por los delitos de “robo agravado por el empleo de arma de fuego y por haberse cometido en poblado y en banda, homicidio doblemente agravado por alevosía y criminis causae, resistencia a la autoridad, encubrimiento agravado por el ánimo de lucro ­y asociación ilícita, en calidad de coautores penalmente responsables”.

En tanto, la policía Díaz, Carnevale, González y Poggi afrontarán cargos por “encubrimiento por favorecimiento personal, agravado por resultar el hecho precedente un delito especialmente grave (homicidio y robo agravado)” y, solo en el caso de Díaz, agravado por tratarse de una integrante de una fuerza de seguridad.

Para la fiscalía, los cuatro acusados de encubrimiento ayudaron al ladrón Salinas a huir herido tras el hecho y a que pudiera llegar hasta la casa de la madre, donde logró permanecer oculto hasta que finalmente fue detenido.