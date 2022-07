UOM Morón: Retomaron los comicios suspendidos en marzo y Andrada se encamina para ser el nuevo secretario regional

La Seccional Morón de la Unión Obrera Metalúrgica volvió a realizar esta semana las suspendidas elecciones de marzo, para elegir nuevas autoridades, luego de los recursos presentados ante la Junta Electoral y la Justicia por el exsecretario Sergio Souto, quien no pudo buscar su reelección por la renuncia de 3 candidatos.

De no mediar otros amparos, Rubén Andrada, quien encabeza la única lista que participa de los comicios de lunes, martes y miércoles, se convertirá este jueves 7 de julio en el nuevo líder Seccional.

«Se votó en 45 establecimientos de Hurlingham, Morón, Ituzaingó, Merlo, Moreno y Marcos Paz. Martes y Miércoles sólo se vota en fábricas de Morón», apuntó el propio candidato este martes a Mpquatro Radio.

Y agregó: «La lista de Souto no fue oficializado porque no reunió los requisitos necesario». De todas formas, el exsecretario y actual subsecretario de Promoción de la Actividad Económica del Municipio de Morón mantiene la guardia alta y desde sus redes sociales (ya no del sindicato) llamó a «decirlo no al fraude», convocó a llevar urnas vacías y volvió a apelar a la Justicia para revertir la convocatoria convalidada por la nueva cúpula de la UOM.

En marzo, un amparo había logrado frenar los comicios, pero luego fueron desestimadas las denuncias de Souto, tanto en la Junta (en ese entonces con Antonio Caló), como en la Justicia Penal.

A días de asumir, Andrada recordó que su agrupación «La Rucci» se forjó con la idea de tener «mucha presencia en fábricas y talleres para hacer cumplir con la leyes laborales». Y brindó un panorama desolador respecto a la situación social: «Como la mayoría, estamos atravesando una situación complicada. Con la pandemia arrancamos con la entrega de mercadería. Pero lo tuvimos que continuar porque los sueldos no alcanzan», apuntó el dirigente.