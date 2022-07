Graciela Ocaña denunció el presunto «desvío de fondos» del PAMI hacia centros de jubilados y actividades en Hurlingham

La diputada nacional de Juntos por el Cambio Graciela Ocaña presentó hoy ante la Unidad Fiscal para la Investigación de Delitos Cometidos en el Programa de Atención Medica Integral (UFI-PAMI) una denuncia por el presunto desvío de fondos de la Obra Social de los Jubilados hacia centros de jubilados y la UGL de Hurlingham.

Fue después de participar del informe emitido anoche por el programa PPT de Jorge Lanata (Canal 13), en el cual la exministra de Salud participó como denunciante. En junio la Justicia ya había imputado a funcionarios del PAMI por una serie de subsidios a centros de jubilados que funcionaban en unidades básicas. En este caso, la diputada apunta a dos asociaciones ubicadas en Hurlingham, que, sumado a las actividades que el organismo financia en el distrito, como las «llamadoras», rondaría gastos por $40 a 50 millones.

De acuerdo a la denuncia de Ocaña, la maniobra más polémica tiene que ver con el giro de casi $20 millones en subsidios para dos centros de jubilados, el San Javier y el Güemes, cuyas sedes no pudieron encontrar, o figuraban en casas particulares. «El dinero fue asignado antes de que los lugares fueran creados”, acusó el periodista Nicolás Wiñaski, en el informe de PPT, tras buscar a las presidentas de esos centros.

Realizamos la denuncia ante la UFI PAMI. Crearon centros para desviar fondos, en un momento donde estos no funcionaban en el país. Pusieron a jubilados como presidentes, pero los fondos lo cobraron empleados del Municipio de Hurlingham. Un dibujo para desviar más de $20.000.000 https://t.co/ALD16Z2n7Q — Graciela Ocaña (@gracielaocana) July 11, 2022

Pero los dos centros truchos que crearon para desviar recursos a la campora, se llevaron casi $20 millones.



Le entregaron al centro “Guemes” $ 13.123.500 y al “ San Javier” $ 5.623.000



Centros de jubilados que nunca funcionaron y fueron abiertos en medio de la pandemia. — Graciela Ocaña (@gracielaocana) July 11, 2022

La denuncia apunta al ex presidente del HCD de Hurlingham, Martín Rodríguez, actual subdirector del PAMI, a quien también acusan de malversar recursos de la Obra Social en programas como el de las «llamadoras» o las Plazas PAMI. Esta mañana el funcionario camporista hizo un descargo en sus redes sociales.

«Acá está la documentación pública que certifica la existencia de los centros. PAMI no reconoce per se a los centros de jubilados. Sólo un Estado provincial o municipal puede hacerlo. Y acá les dejo el video de los «llamadores» que Ocaña dice que no existen», twitteó Rodríguez, junto a fotos de las certificación de los centros de jubilados mencionados y un spot institucional que informa del programa de las operadoras telefónicas.

El funcionario se preguntó «¿Cuál sería el «desvío» si los centros existen y los llamadores hicieron el seguimiento telefónico a las personas mayores?😳».

«También les dejo imágenes del resto de los servicios a jubilados que Ocaña dice que no se hicieron: las Plazas PAMI, las celebraciones por el día del jubilado, las colonias recreativas y los talleres virtuales», publicó Rodríguez. De paso recordó el anuncio para la construcción de un hospital del PAMI en ese municipio:

«Es todo tan forzado que me pregunto: ¿no será esta denuncia la respuesta al anuncio de construcción del hospital de PAMI, que hicimos junto a Máximo Kirchner, hace menos de un mes? Que las hay, las hay, ¿no?»

Acá está la documentación pública que certifica la existencia de los centros. PAMI no reconoce per se a los centros de jubilados. Sólo un Estado provincial o municipal puede hacerlo. pic.twitter.com/HqeLEmVcHk — Martín Rodríguez (@mrodriguezhur) July 11, 2022

Es todo tan forzado que me pregunto: ¿no será esta denuncia la respuesta al anuncio de construcción del hospital de PAMI, que hicimos junto a Máximo Kirchner, hace menos de un mes? Que las hay, las hay, ¿no? pic.twitter.com/WSHNeIQf66 — Martín Rodríguez (@mrodriguezhur) July 11, 2022

Ocaña había realizado una denuncia similar hace poco más de un mes, por la cual el fiscal Guillermo Marijuan pidió la indagatoria de tres autoridades del organismo que habrían desviado más de $900.000 pesos a “entidades y Centros de jubilados que pertenecían a La Cámpora“.

Los directivos que se encuentran en la mira de la Justicia son Santiago Paredes Adra, Asesor de la gerencia de promoción social y comunitaria de PAMI; de Osvaldo Leonel Aquino, Gerente de control de gestión social del organismo; y de Esteban Ernesto Leguizamo, Director Ejecutivo de la UGL VI de Capital Federal.

La diputada denunció que algunos centros de Jubilados que recibieron subsidios “no se encuentran en funcionamiento en la actualidad sino que están cerrados y, lo que es más llamativo aún, muchos de ellos son locales partidarios de la Agrupación Política La Cámpora”.

En ese sentido, entre los centros que se encuentran bajo investigación figuran: “Vengo a proponerles un sueño”, “Que florezcan mil flores”, “Seguimos Soñando”, “No me olvides”, “Eduardo Galeano”, “Palermo Viejo”, “Honrar la vida”, “Milagros al sur” y “La fe trae esperanzas”, según sostiene la denuncia.

Asignaciones

La Dirección Ejecutiva de PAMI anunció que duplicará la Asignación Universal por Centro para centros de jubilados llevándola a 20.000 pesos y abrirá nuevos cupos del Programa Alimentario para afiliados en situación de vulnerabilidad.

El organismo recordó que trabaja con más de 4 mil centros en todo el país donde funcionan programas socio-preventivos que incluyen atención médica, actividades recreativas, turismo social, clases, talleres, entre otras. Se trata de espacios de participación fundamentales para la vida de los afiliados de la obra social.

A través de un convenio con la Administración Nacional de la Seguridad Social, PAMI incorporó este pago al cobro de haberes de las personas afiliadas titulares de la prestación y de las personas afiliadas mayores de 85 años con un haber jubilatorio mínimo, quienes verán el detalle en su recibo. El monto se abona de acuerdo a la terminación del DNI, según un calendario diagramado para garantizar el distanciamiento físico.