López Murphy respaldó la reapertura del Aeropuerto de El Palomar y calificó de «racionales» los anuncios de Batakis

El diputado nacional de Republicanos Unidos (JxC) y exministro de Economía de la Alianza Ricardo López Murphy recorrió este lunes varios puntos de la zona oeste, donde se mostró con referentes locales, cuestionó el cierre del Aeropuerto de El Palomar y celebró la «racionalidad» de la flamante ministra Silvina Batakis.

El legislador estuvo acompañado por los dirigentes de su espacio como Luis Green, Rodolfo Distel, María Eugenia Talerico, Daniela Delgado y Andrea Gómez, además del exprecandidato a concejal en Morón Iván Ponce Martinez y Marina Herrero, excandidata a diputada y referenta de su espacio en la Tercera Sección Electoral.

Estuvo en Ciudad Jardín, El Palomar, la Asociación Comercial e Industrial de Morón centro y en la nueva se de del Colegio de Abogados de Morón (Ponce es parte de la CD), donde participó de un ciclo de charlas.

Antes de eso hubo encuentro con dirigentes de Morón, Tres de Febrero y La Matanza en la puerta del Aeropuerto de El Palomar, que volvió a ser exclusivo de la Fuerza Aérea, tras la inhibición comercial que sancionó el Gobierno en octubre del 2020, levantada la cuarentena que ya lo había restringido en marzo de ese año.

«Esto generaba más de 15 mil puestos de trabajo, conectividad y desarrollo para todo el país, pero el kirchnerismo decidió cerrarlo. Una ridiculez sin precedentes. Vamos a trabajar para defender el federalismo y que los argentinos vuelvan a volar», dijo junto a radicales del movimiento «Banquemos al Aeropuerto».

El líder Republican agregó en una conferencia junto a Marina Herrero que «tomamos un compromiso con los vecinos sobre los temas de conectividad en la Argentina, con el desarrollo del aeropuerto de «El Palomar», no sólo por la vida comercial de esa zona, sino también por la conexión nacional que implicaba la terminal low cost. En los últimos dos años se fueron, desde que el camporismo manda en la política aeroportuaria, se fueron 17 aerolíneas del país, mientras que el AMBA perdió conexión aérea con otras 18 ciudades.

Por su parte, Herrero sostuvo que el AEP «es un símbolo de lo que nosotros queremos, muchos empleos se fueron y hay muchos vecinos y muchos Argentinos no pueden viajar no solo a disfrutar turismo, tampoco pueden ir a ver a familiares que hacia años que no veía». «Hay que volver a conectar familias», cerró.

Desde Banquemos explicaron que «hace 4 años salía un vuelo comercial desde Palomar y con él millones de sueños y de oportunidades». «Sabemos que nos quitaron ambas cosas, pero redoblamos nuestro compromiso para su reapertura y el desarrollo del país», aseguraron miembros de la organización, que ha logrado reunir 75 mil firmas, que presentaron al Congreso y la Concejo Deliberante, para ratificar su reclamo.

Más tarde, López Murphy se reunió con comerciantes de Morón centro. «Nos contaron problemas puntuales sobre la economía, como insumos, producción y faltantes de repuestos, lo que genera un parate en la industria y el comercio, pero también encontramos problemas que se resuelven desde lo local, el tema del aeropuerto, dificultades en la excesiva burocracia local», dijo en una caminata por Rivadavia.

Acompañando a @rlopezmurphy junto a @eugetale @ivanrobertopon1 en la charla sobre “Seguridad y Justicia” en el Colegio de Abogados de Moron. Enriquecedora jornada. @RU_PBA pic.twitter.com/UUf2CfAIcH — Dani Delgado (@dvdmrjones) July 11, 2022

Finalmente, se encontró con el presidente del CAM, Jorge Frega, recibió una plaqueta y brindó una conferencia junto a Ponce Martínez y María Eugenia Talerico, vice de la Agrupación Será Justicia y ex de la UIF.

El diputado sostuvo en Morón que «hay un anhelo de esperanza» para «revertir una enorme crisis, de salir de esta angustia colectiva», aunque también encontró «una gran preocupación por cuestiones locales, laborales».

«En cuanto a la educación, dijo que hay una sensación de impunidad ya que el sistema no responde en lo mas mínimo, en lo que hace a infraestructura, recursos humanos, modernización de la currícula», reflexionó.

Luego se refirió a la nueva ministra de Economía. «No la defiendo, quiero aclarar. No simpatizo con ideas que ella ha expresado, como su simpatía con Fidel Castro o la delincuente de Jujuy Milagro Sala, pero por primera vez reconoce que hay un problema con el gasto público y no dice cosas insensatas» sostuvo Murphy.

«No quiero prejuzgar, su discurso fue muy prudente», dijo el economista tras los anuncios de ayer por la mañana de Batakis, quien anunció un ajuste fiscal y el cumplimiento del acuerdo con el FMI. «Yo haría rápidamente una cosa, que es reencuadrar el acuerdo con los organismo multilaterales, porque en este momento la economía esta desanclada. Hay que tratar de anclar la economía, tener una perspectiva de saber que va a hacer el gobierno en los próximos seis meses», reflexionó el diputado de Republicanos Unidos.