HCD Ituzaingó: Valdevenito conformó un monobloque que representa a Patricia Bullrich y pidió internas para JxC

La concejal Silvana Valdevenito se abrió de la bancada de Juntos, que conduce el excandidato a intendente Gastón Di Castelnuovo, para conformar el unibloque de Vamos Ituzaingó, que representará al espacio de Patricia Bullrich. En declaraciones radiales, aclaró que la decisión se debe a la interna del PRO. Es decir que se mantiene en el universo de Juntos por el Cambio, aunque pide internas para que ambas sean precandidatas en el 2023.

¿Patricia será candidata a Presidenta; sigue en JxC? «Por ahora estamos trabajando en eso. Calculo que lo vamos a lograr. En mi opinión, Patricia va a seguir en JxC pero quiere una interna, para poder medirse y que no se elija a dedo, como ha pasado en otras oportunidades. El candidato eterno no existe», respondió Valdevenito, quien estrenó bloque propio en la sesión ordinaria del miércoles y avisa que va a competir por la candidatura a la Intendencia.

«Desde aquel 10 de diciembre de 2021, en el que decidí acompañar al bloque oficial Juntos en sintonía con la tendencia de política nacional y provincial, ha pasado mucha agua bajo el puente», explicó la abogada en un comunicado que colgó en redes.

«Creciendo como concejal y como líder de un espacio que busca un rumbo propio, procurando conservar mi individualidad y mi fuerza interna, tomé la decisión de afianzar mi rumbo político y conformar un nuevo bloque», alegó.

Valdevenito dice estar «convencida de que los concejales no oficialistas que provenimos de la alianza Juntos por el Cambio, hoy estamos en un rol de liderazgo como fuerza política, y está en nosotros sortear cualquier obstáculo y problema común a fin de conformar esa alianza, sólida y efectiva de cara a los tiempos que vendrán».

En carrera para la interna de JxC, afirmar estar «segura que alguno de nosotros será quien gobierne Ituzaingó en 2023». «Insto a los ediles afines a que nos llenemos de experiencia para disputar poder en nuestro distrito, alcancemos los debidos consensos y avancemos en la creación de esa fuerza que dará fin a este desgastado gobierno, y aún más y mejor si trabajamos juntos, desarrollando las ideas que transformarán Ituzaingó», comunicó.

Hoy ese universo tiene tres bloques en el HCD: Juntos (PRO), Juntos por el Cambio (PRO + UCR) y Vamos (PRO). Esa división le permitió al oficialismo mantener la Presidencia del Concejo en diciembre y aprobar un polémico plan de seguridad, que habilitó al Ejecutivo a cortar las calles de acceso a Ituzaingó para evitar robos.

Valdevenito levantó su mano, en Juntos, aún con las críticas del caso: «Acompañé el plan director, porque al menos se intenta resolver los problemas de inseguridad. Por más que no sea viable. Y sigo pensando lo mismo. Porque estaba destinado para un barrio, que es Villa Alberdi, que limita con Santa Rosa y con Castelar. Me convocaron desde el Ejecutivo para una reunión donde nos explicaron cómo eran las etapas del plan y con qué presupuesto. Pero era todo muy objetable. Por qué ese barrio y no otros donde la gente la pasa muy mal. No hay datos objetivos. Nosotros estamos implementando un mapa del delito y en dos días recibimos más de 100 precargas de denuncias», contó.