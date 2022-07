Audiencia Pública: Funcionarios del Municipio y PAMI informaron en el HCD sobre el proyecto del hospital

Durante casi cuatro horas funcionario y vecinos de Hurlingham defendieron la construcción de un hospital de PAMI, en la audiencia pública realizada en el Concejo Deliberante como requisito necesario para avanzar con la obra. No hubo voces discordantes, ni se tocaron otros temas relacionados con la Salud.

En un recinto con 19 de los 20 concejales presentes, primero hablaron los tres expositores (Facundo Cadavid, Nicolás Coliqueo, Secretario de Infraestructura y Obras Públicas y Secretario de Salud del municipio respectivamente; y Fernando Alí, Gerente de efectores propios de PAMI). Luego 30 vecinos (entre ellos presidentes y representantes de centros de jubilados, clubes de barrio y otras instituciones sociales) se manifestaron a favor de la iniciativa, impulsada por la gestión del intendente Damián Selci; y Martín Rodríguez, subdirector ejecutivo de la obra social.

CONTUNDENTE AUDIENCIA PÚBLICA POR EL HOSPITAL DE PAMI HURLINGHAM



Hoy, en el Honorable Concejo Deliberante, recibimos a vecinos y vecinas que vinieron a manifestarse a favor de la construcción del nuevo Hospital de Tratamiento y Diagnóstico de PAMI en Hurlingham. ♥️👏🏼 pic.twitter.com/6sQPVGfbC0 — Cecilia Sáenz (@CeciPSaenz) July 25, 2022

Una vez terminada la audiencia, que comenzó a las 10 de la mañana y se extendió hasta las 14.30, el proyecto vuelve a comisión para obtener dictamen y poder ser luego aprobado en el HD.

El nuevo hospital de 2300 metros cuadrados estará ubicado en O’Brien y Guardia Vieja y significa un enorme paso adelante para el sistema de salud del distrito. Acompañado por imágenes del proyecto, Cadavid señaló que se estima un plazo de obra de nueve meses con una inversión de $161 millones para un hospital que tendrá un total de 24 camas para internación, entre otros servicios.

En cuanto a la cesión del predio municipal (en el Obrador), que se tratará el viernes, ya se adelantó que será un comodato con cargo, es decir que el terreno sólo podrá utilizarse para el fin previsto. La obra de ingeniería está prevista para finalizar en 9 meses.

Por su parte Coliqueo mencionó el “aprovechamiento comunitario” que se le dará por parte del Municipio a un centro de salud que, claro, no administrará. Para el secretario de Salud esto implicará la atención a los vecinos del distrito más allá de su condición de beneficiarios o no del PAMI. Usó de ejemplo el Hospital del Bicentenario de Ituzaingó, también en manos del organismo que dirige Luana Volnovich, y que por ahora no ha podido consolidarse como centro sanitario ni siquiera en ese distrito. Mucho menos como hospital de referencia de la Zona Oeste.

Según se informó, el futuro nosocomio estará equipado con tecnología y aparatología para el tratamiento de diversos tipos de enfermedades o condiciones de salud y para brindar atención primaria de emergencia y acceso a cirugías menores ambulatorias. Asimismo va a contar con 8 consultorios externos, 24 puestos de internación adultos, un quirófano, 2 shock rooms y salas de diagnóstico por laboratorio y salas de diagnóstico por imágenes (resonancia magnética nuclear, tomografía, ecografía, mamografía).