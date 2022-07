Pato Bullrich visitó Hurlingham y, ante industriales, propuso «reemplazar planes sociales por un seguro de desempleo»

La presidenta del PRO, Patricia Bullrich, encabezó esta tarde una reunión con comerciantes en el tradicional Bar San Martín de Hurlingham, donde abogó por desterrar los planes sociales y reemplazarlos por un seguro de desempleo. La exministra participó de una recorrida junto a la exconcejal de JxC Andrea Giorgini y el intendente de Capitán Sarmiento Javier Iguacel, y primero ofreció una charla ante miembros de la Asociación de Comerciantes, Industriales y Profesionales de Hurlingham (ACIPH), además de referentes de distintos partidos políticos y vecinalistas.

La bajada de precampaña continuó con una visita la industria Agroquímica Sud donde fueron recibidas por su titular, Alfonso Vergel y el presidente de ACIPH, Fabio Gadea.

En el Bar San Martín, Bullrich llamó a “generar un cambio, que va a ser un cambio difícil porque es un cambio en el que tenemos que desintoxicar a la Argentina”. La acompañaban los diputados nacionales Juan Pablo Torello y Gerardo Milman, el senador bonaerense Juan Pablo Allan, el ex senador Pablo Walter y el ex candidato a intendente vecinalista Julio Medina, entre otros dirigentes referenciados en la ex ministra.

La propia Bullrich subió luego a sus redes un video en el que asegura que una de sus propuestas de Gobierno (desde ya que pide internas en Juntos) pasa porque «a los 6 meses de gobierno los planes sociales tienen que desaparecer».

«No podemos tener planes sociales en gente joven que pueden trabajar – dijo -. Y no es bueno mantener a dos millones de personas por fuera del mercado laboral. Habrá un seguro de desempleo, como en todos los países, por seis meses. Después buscar trabajo es una decisión. Tendremos diferentes métodos de capacitación. Esas cosas hay que hacerlas al principio, porque después se armó el aparato y no nos podemos resolver».

Por su parte, Giorgini, quien se quedó afuera de la lista de candidatos del año pasado por efecto del reglamento interno de la Junta Electoral (fue en la lista de Facundo Manes) agradeció la visita de la exfuncionaria de Hurlingham, a quien ahora representa.

“Es un honor recibir a una figura como Patricia Bullrich con quien encuentro puntos en común a la hora de pensar en iniciativas para trabajar por la seguridad de los vecinos y no quedarnos calladas frente a las políticas lejanas a los ciudadanos. Compartimos valores que tienen que ver con recuperar la República, defender las libertades y luchar contra el avasallamiento a las instituciones”, expresó hoy la ex concejal.