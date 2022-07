Impactante robo piraña fue grabado por una cámara: A punta de pistola, una banda se llevó el auto de un vecino de Haedo

Tres delincuentes interceptaron a un hombre que venía de visitar a su madre y lo amenazaron de muerte con una pistola, para robarle el auto. El hecho ocurrió en Haedo sobre la calle Presidente Perón, entre Brasil y Marcos Paz, y fue captado por las cámaras de seguridad de un vecino, que entregó el video a las autoridades.

En las imágenes se puede observar como Claudio espera en la puerta de la casa de su madre que le abran y en un momento es atacado por tres personas que minutos previos habían pasado caminando por la vereda para preparar el ataque.

“Cuando estaba arriba de mi auto, vi a tres chicos que se acercaban. Tenían entre 20 y 21 años. Como me dio miedo, no bajé. Sí lo hice cuando se alejaron. Mientras esperaba a que mi mamá me abriera la puerta, me abordaron. Traté de escapar corriendo pero me atraparon sobre la calle”, reveló Claudio ante los medios de comunicación.

El hombre se intentó defender y en el medio del forcejeo uno de los ladrones sacó un arma de fuego y le dijo mientras lo apuntaba a la cabeza: “Dame la plata porque te pego un tiro”. Por su parte, Claudio contó que le sacaron las llaves del auto y que en el interior dejó plata, el celular, los documentos y la tarjeta de crédito. Siguiente a ello, se dirigió a la comisaría para hacer la denuncia pero aún el auto no fue encontrado.

“Mi papá se murió hace 15 días y pasé a saludar a mi mamá para ver cómo estaba. A pesar de que me amenazaron intenté abrir una de las puertas del auto, y fue en ese momento en el que uno de los delincuentes disparó al aire. Después de eso se escaparon”, declaró la víctima.