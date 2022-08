Patricia Bullrich denunció escrache de grupos del PJ: «Digan lo que digan, vamos a ganar en Argentina y La Matanza»

Concentrada en mostrar equipo para llegar a internas en 2023, presidenta del PRO, Patricia Bullrich, visitó este lunes La Matanza (el miércoles estará en Morón) junto al intendente de Capitán Sarmiento, Javier Iguacel, a quien propone como candidato a gobernador, y el concejal Eduardo Lalo Creus, quien la respalda en este municipio. Los dirigentes vivieron momentos de tensión en Villa Celina, donde un grupo de militantes intentó evitar que hablaran.

“A mi nadie me corre”, afirmó la ex ministra de Seguridad, ante la campaña de escraches, que ya sufrió Mauricio Macri en Ituzaingó la semana pasada (cuando un militante canillita no lo quiso saludar y se viralizó). “Yo vine a acompañar a Lalo Creus y a toda la gente de Villa Celina”, explicó. Y denunció que «una banda mandada por Espinoza para echarnos, pero no nos echan”.

“Yo me quedo con los vecinos y digan lo que digan nosotros vamos a ganar la Argentina y La Matanza”, arengó.

“Se van los narcos, se van los chorros de La Matanza, como dijo el Fiscal Diego Luciani, que Cristina Fernández de Kirchner es la jefa de la asociación ilícita que robó en este país”, expresó la ex ministra.

Fui a La Matanza y quisieron impedirme hablar: ¡A MÍ NO ME CORRE NADIE! pic.twitter.com/RGbtzT44y1 — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) August 1, 2022

La convocatoria abarcó Celina y Ramos Mejía. En esta localidad se realizó hace más de un mes uno de los encuentros de la mesa de trabajo de Juntos entre los equipos de las distintas fundaciones. Sin embargo, no estuvieron hoy referentes como Toty Flores.

“La calle asfaltada que tendría que estar acá, no está, porque se la llevaron Cristina Fernández de Kirchner y Espinoza. No podemos seguir gobernados por ladrones que se llevaron todo. Los vecinos de La Matanza tienen que apoyar a gente de coraje, gente de valentía, que tenga fuerza, que tenga capacidad. A mí no me va a correr nadie, no me corre ningún piquetero que no labura. Yo lo que les quiero decir a todos es que vamos a seguir trabajando por La Matanza. Yo confío mucho en el equipo de Lalo Creus. No nos vamos a dejar amedrentar”, continuó Bullrich, acompañada por el diputado de Juntos Gerardo Milman, Florencia Retamoso, Lorena Petrovich, Gustavo Ferragut y Martin Culatto.