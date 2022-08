Bullrich se anota en la carrera presidencial: Se presentó en Castelar junto al senador de la UCR Alfredo Cornejo

La presidenta del Pro, Patricia Bullrich, continuó su periplo por el Conurbano, esta vez en Castelar y junto el senador nacional por la UCR de Mendoza Alfredo Cornejo. Juntos se mostraron con referentes locales en la esquina de Arias y Carlos Casares, donde dialogaron con vecinos. Mucho menos traumático que su paso por La Matanza, el lunes, donde un grupo de militantes la puso incómoda: «A mí no me corre nadie», respondió la ex ministra de Seguridad.

Tras la recorrida por un distrito donde Juntos volvió a ganar por amplio margen en la última elección, la declarada precandidata presidencial explicó que “con el exgobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, estuvimos hoy en Morón hablando con los vecinos que quieren un cambio de verdad con la fuerza que hace falta”.

Con el exgobernador de Mendoza, @AlfredoCornejo, estuvimos en Morón y hablamos con la gente. Ellos quieren un cambio de verdad con la fuerza que hace falta. pic.twitter.com/pvuZ3G5jiQ — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) August 3, 2022

El presidente del interbloque Juntos por el Cambio en el Senado tiene buena relación con Mauricio Macri y su nombre ha circulado como una eventual candidatura a vicepresidente con el Pro.

En Castelar también estuvieron el diputado nacional Gerardo Milman; el intendente de Capitán Sarmiento Javier Iguacel, quien pretende ser candidato a gobernador por el espacio de Bullrich; Gustavo Ferragut, y Martín Culatto, exfuncionario del Ministerio de Seguridad y armador de Patricia en Provincia.

Por supuesto, se sumaron concejales de esta rama del PRO, como Analía Zappulla y Marita Traverso, de Morón; y Silvina Valdevenito, de Ituzaingó; y la consejera escolar Cecilia Solía, entre otros dirigentes.