El 13 y 14 de agosto: La Fuerza Aérea vuelve a re-editar el Festival «Argentina Vuela» en la Base de Morón Sur

El 13 y 14 de agosto, de 10 a 17hs, la Fuerza Aérea Argentina volverá a abrir las puertas de la Base Aérea Militar Morón para todo el público con un espectáculo aéreo de entrada libre y gratuita en el marco de las celebraciones del 110° Aniversario del Día de la Institución y el 40º Aniversario de la Gesta de Malvinas.

En esta nueva edición de Argentina Vuela, uno de los eventos más importantes de la aeronáutica militar y civil, se realizarán pasajes aéreos, lanzamiento de paracaidistas, exhibiciones estáticas y se presentarán globos aeroestáticos junto con stands vinculados con el mundo de la aeronáutica.

A lo largo de su historia, el evento contó con diferentes denominaciones: “Air Show” (2009), “Air Fest” (2010) y “Argentina Vuela” (2014), además de las clásicas “Jornadas de Puertas Abiertas” en las que las unidades y los organismos abren sus instalaciones para mostrar sus recursos y dar a conocer las tareas de su personal.

Agustín Rossi, en el Festival del 2014, ante estudiantes de Morón

No obstante, en el medio pasaron cosas. Después del último festival, al que asistieron el entonces ministro de Defensa, Agustín Rossi; y el intendente Lucas Ghi, la Base fue centro de la polémica, tanto por el hospedaje de la exgobernadora María Eugenia Vidal, como por la intención de la gestión municipal de Ramiro Tagliaferro de realizar allí la promesa a la bandera (2016). Entonces, el kirchnerismo militó un fuerte rechazo, por considerar que no se podía hacer un acto de lealtad a la bandera donde hubo un centro clandestino de detención. Durante el período 2016-2019, la Base volvería a ser un sinónimo de terrorismo de Estado y Dictadura, y no del regreso de Juan D. Perón, de los restos de Evita, o de festivales multitudinarios.

Datos del Evento

Dirección: Base Aérea Militar Morón – Av. Eva Perón 2200, Morón, provincia de Buenos Aires.

Días y horarios: 13 y 14 de agosto, de 10 a 17 h

No se requiere reserva previa ni presentar documentación, el ingreso es por orden de llegada.

Para más información: www.argentinavuela.faa.mil.ar.